Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Крыльями». Московская команда проиграла со счетом 0:1 и финишировала на третьем месте в РПЛ.

«По истечении 20 минут игры счет должен был быть уже с разницей в два мяча. В футболе все решает эффективность. Мы в этом сезоне забили 60 голов. В предыдущем матче у нас десять разных футболистов нанесли удар по воротам соперника. Сегодня у нас тоже было большое количество моментов – штанга, перекладина, множество моментов! Я первый, кто будет себя критиковать. Я всегда самокритичен.

Даже не могу сосчитать, сколько мы не забили пенальти по ходу сезона. Вчера на тренировке я видел удар вправо, сегодня он пошел влево, и мы не забили. В футболе побеждает тот, кто эффективнее. Я не намерен менять подход, который позволяет нам создавать моменты. Однозначно, мы должны прибавлять в качестве последнего удара.

Но уходить на перерыв, имея четыре желтых карточки. Конечно, это влияет на футболистов, они будут бояться. Как они будут ставить ногу? Как они будут останавливать контратаки, имея желтые карточки? В эпизоде с пенальти, арбитр сначала даже не увидел, что было касание. Он показывал удар от ворот. Но мы сами виноваты в своих ошибках. Сегодняшняя эффективность привела к такому результату», – сказал Абаскаль.