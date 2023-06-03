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Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев»

3 июня 2023, 20:23
34

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Крыльями». Московская команда проиграла со счетом 0:1 и финишировала на третьем месте в РПЛ.

«По истечении 20 минут игры счет должен был быть уже с разницей в два мяча. В футболе все решает эффективность. Мы в этом сезоне забили 60 голов. В предыдущем матче у нас десять разных футболистов нанесли удар по воротам соперника. Сегодня у нас тоже было большое количество моментов – штанга, перекладина, множество моментов! Я первый, кто будет себя критиковать. Я всегда самокритичен.

Даже не могу сосчитать, сколько мы не забили пенальти по ходу сезона. Вчера на тренировке я видел удар вправо, сегодня он пошел влево, и мы не забили. В футболе побеждает тот, кто эффективнее. Я не намерен менять подход, который позволяет нам создавать моменты. Однозначно, мы должны прибавлять в качестве последнего удара.

Но уходить на перерыв, имея четыре желтых карточки. Конечно, это влияет на футболистов, они будут бояться. Как они будут ставить ногу? Как они будут останавливать контратаки, имея желтые карточки? В эпизоде с пенальти, арбитр сначала даже не увидел, что было касание. Он показывал удар от ворот. Но мы сами виноваты в своих ошибках. Сегодняшняя эффективность привела к такому результату», – сказал Абаскаль.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (34)
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Amorphis
1685813791
По делу рыжий молвил, бронза с золотым отливом))
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baden1969
1685815679
Говорить можно все, что угодно, но выигрывает команда забившая, как минимум на 1 гол больше соперника. А итог - это турнирная таблица.
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zigbert
1685816319
Хорошо что умеем создавать голевые моменты. Теперь надо учиться реализовывать их. Конечно это связано с психологией и уверенностью в собственных силах у игроков.
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erybov1965
1685816391
Я все понимаю,бывают иногда матчи,в которых не повезло.Но объясните,как команда,которая находится в зоне стыков играет лучше команды,которая, не могу сказать "борется",находится на 3 месте.А игроку,который уже несколько раз показал,что у него не получается уверенно пробить пенальти,все-таки дают пробивать пенальти.
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spam2009
1685817111
позор спамтаку
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aurora5858
1685817803
Поторопились его подписать. Дисциплина в команде отвратительна. Джикию и Соболева не перевоспитать -продать срочно.
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paracetamol
1685823083
А кто отвечает за точность ударов, если не тренер! Хреново тренируешь, вот и результат. Гоните рылы этого трепача, его только нефтяные деньги интересуют!
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моэм
1685823798
После заключения нового контракта Абаскаль только языком и мелет , работать некогда , да и не хочется ....домой ему хочется с баблом от компенсации....вот на что рассчитывает Спартак в будущем сезоне с тренером , положившем на работу большой и красный и мечтающим убежать из команды уже сейчас ?
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NewLife
1685826136
Эффективность зависит от мастерства футболистов - некоторым спартаковцам его явно не хватает, не команда, а лоскутное одеяло.
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spam2009
1685838440
Мясо всегда позорится в последнем туре, даже если на кону нечто более ощутимое чем 2 место которое ничего не дает. Безхребетная команда, где все такие звезды что аж огого. P.S Болельщик спартака с 30 летним стажем
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