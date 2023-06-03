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    Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Крыльями». Московская команда проиграла со счетом 0:1 и финишировала на третьем месте в РПЛ.

    «По истечении 20 минут игры счет должен был быть уже с разницей в два мяча. В футболе все решает эффективность. Мы в этом сезоне забили 60 голов. В предыдущем матче у нас десять разных футболистов нанесли удар по воротам соперника. Сегодня у нас тоже было большое количество моментов – штанга, перекладина, множество моментов! Я первый, кто будет себя критиковать. Я всегда самокритичен.

    Даже не могу сосчитать, сколько мы не забили пенальти по ходу сезона. Вчера на тренировке я видел удар вправо, сегодня он пошел влево, и мы не забили. В футболе побеждает тот, кто эффективнее. Я не намерен менять подход, который позволяет нам создавать моменты. Однозначно, мы должны прибавлять в качестве последнего удара.

    Но уходить на перерыв, имея четыре желтых карточки. Конечно, это влияет на футболистов, они будут бояться. Как они будут ставить ногу? Как они будут останавливать контратаки, имея желтые карточки? В эпизоде с пенальти, арбитр сначала даже не увидел, что было касание. Он показывал удар от ворот. Но мы сами виноваты в своих ошибках. Сегодняшняя эффективность привела к такому результату», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2023 20:23
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +18543

      NewLife 39 минут назад

      Эффективность зависит от мастерства футболистов - некоторым спартаковцам его явно не хватает, не команда, а лоскутное одеяло.

      0
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      Рейтинг: +2498

      моэм 1 час назад

      После заключения нового контракта Абаскаль только языком и мелет , работать некогда , да и не хочется ....домой ему хочется с баблом от компенсации....вот на что рассчитывает Спартак в будущем сезоне с тренером , положившем на работу большой и красный и мечтающим убежать из команды уже сейчас ?

      1
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      Рейтинг: +18503

      paracetamol 1 час назад

      А кто отвечает за точность ударов, если не тренер! Хреново тренируешь, вот и результат. Гоните рылы этого трепача, его только нефтяные деньги интересуют!

      1
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 1 час назад

      если учесть, что благодаря победе, КС спаслись от вылета
      и то как игроки защиты Спартака "помогали" забить себе гол
      и ещё не забитый пендаль
      и всё это на фоне, что Ростов уже "летел" ЦСКА
      не помог ли Спартак Крыльям???!!

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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata > АлексOZ 1 час назад

      Судя по последним играм Спартака - вряд-ли... но по любому КС нам должны !!! )))

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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 2 часа назад

      Да, смазана весенняя часть чемпионата, кто виноват в этом, думаю специалисты раберутся, нужно время чтобы все понять, а вдруг Абаскаль совсем не тот кто нужен Спартаку, ну будет время и будут выводы, все закончилось 3 место вполне приемлемый результат, но Спартак это клуб с большими амбициями, УДАЧИ!

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      Рейтинг: +447

      aurora5858 2 часа назад

      Поторопились его подписать. Дисциплина в команде отвратительна. Джикию и Соболева не перевоспитать -продать срочно.

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      Рейтинг: +2226

      spam2009 3 часа назад

      позор спамтаку

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      Рейтинг: +132

      erybov1965 3 часа назад

      Я все понимаю,бывают иногда матчи,в которых не повезло.Но объясните,как команда,которая находится в зоне стыков играет лучше команды,которая, не могу сказать "борется",находится на 3 месте.А игроку,который уже несколько раз показал,что у него не получается уверенно пробить пенальти,все-таки дают пробивать пенальти.

      0
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      Рейтинг: +919

      kliker > kliker 3 часа назад

      Оказывается, чтобы быть третьими, достаточно хорошо играть только половину сезона, осенью, а чтобы забить 20 голов - мазать с пенальти.

      2
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      Рейтинг: +12694

      Вомбат > kliker 3 часа назад

      И это результат деградации росфутбола в целом. Даже в прошлом году росфутбол был немного сильнее. В этом команды окончательно разучились возвращаться из атаки в оборону.

      3
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      Рейтинг: +132

      erybov1965 > kliker 3 часа назад

      Вот это характеризует наш российский футбол,а чтобы команда стабильно показала себя в течении сезона,существует огромное количество персонала клуба,во главе с руководством.

      2
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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata > erybov1965 2 часа назад

      Ну лучше то КС не играли, но победили и думаю что в перерыве игроки Спартака узнали счет матча ЦСКА-Ростов и матч для них потерял всякий интерес ... Что же касаемо пенальти - думаю это ошибка, не надо было Промесу исполнять пенальти, но видимо это уже желание прибавить статистики...

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      Рейтинг: +641

      FCSpartakM > erybov1965 2 часа назад

      Играет лучше? дальше можно не читать.

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      Рейтинг: +132

      erybov1965 > FCSpartakM 1 час назад

      Вас устроит-на равных.И это нормально?Я имею ввиду все 2 тайма.

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      Рейтинг: +101639

      zigbert 3 часа назад

      Хорошо что умеем создавать голевые моменты. Теперь надо учиться реализовывать их. Конечно это связано с психологией и уверенностью в собственных силах у игроков.

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      Рейтинг: +21529

      derrik2000 3 часа назад

      Всё как всегда за одним весьма существенным исключением.
      Забыл упомянуть о пятнах на Солнце.)))))

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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 часа назад

      А ТЫ про синяках на жопе ( от ваших извращенных садо-мазо игр ) !!! )))

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      Рейтинг: +21529

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Чё, федуненок власть над тобой поупражнялся, и теперь ты здесь перессказываешь все его воплощенные в жизнь сексуальные фантазии???
      Соси свободнее. Не чмокай.)))

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      Рейтинг: +760

      dim29 > derrik2000 57 секунд назад

      Я вот иногда читаю Ваши коменты.может Вам аватар изменить.засланный казачок.только гадости пишите в адрес команда.якобы за которую болеете.

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