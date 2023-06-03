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    • «Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов»

    «Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов»

    Защитник Роман Евгеньев и хавбек Александр Коваленко этим летом могут оказаться в более статусном клубе.

    Сезон-2022/23 они провели в «Крыльях Советов», но права на Коваленко принадлежат «Сочи».

    Подписать обоих футболистов хотят «Динамо» и «Локомотив».

    • В этом сезоне 24-летний Евгеньев провел за «Крылья» 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.
    • 19-летний Коваленко оформил 2+3 в 30 играх. Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7983

      Томик 27 минут назад

      Ещё не всех отобрали? Кто-то остался?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 43 минуты назад

      общипанные крылья если сейчас не вылетят то на следующий год могут

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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 1 час назад

      Продажа Евгеньева была ошибкой для Динамо, хоть привозы с его стороны и присутствовали. Нужен ли он Локо - это вопрос. Коваленко по мне больше также нужен Динамо. Но сейчас, пока нет главного, стоит ли вообще трансферные слухи Динамо всерьез воспринимать?

      1
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 час назад

      Если эти двое не дураки, то проДИНАМЯТ Динамо и уйдут в Локомотив...

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