«Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов»

Ещё не всех отобрали? Кто-то остался?
Защитник Роман Евгеньев и хавбек Александр Коваленко этим летом могут оказаться в более статусном клубе.
Сезон-2022/23 они провели в «Крыльях Советов», но права на Коваленко принадлежат «Сочи».
Подписать обоих футболистов хотят «Динамо» и «Локомотив».
- В этом сезоне 24-летний Евгеньев провел за «Крылья» 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 3 млн евро.
- 19-летний Коваленко оформил 2+3 в 30 играх. Его рыночная стоимость – 2,5 млн евро.