«Динамо» и «Локомотив» поспорят за двух футболистов «Крыльев Советов»

Защитник Роман Евгеньев и хавбек Александр Коваленко этим летом могут оказаться в более статусном клубе.

Сезон-2022/23 они провели в «Крыльях Советов», но права на Коваленко принадлежат «Сочи».

Подписать обоих футболистов хотят «Динамо» и «Локомотив».