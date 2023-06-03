Сантос объяснил, почему останется в «Зените»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос подтвердил, что не собирается уходить из клуба.

- Вы связываете свое будущее с «Зенитом»?

- Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж.

Мне еще есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит богу – ​он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привел меня в «Зенит».

И я вверяю свою жизнь в его руки – он точно знает, что лучше для меня.