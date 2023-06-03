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Сантос объяснил, почему останется в «Зените»

3 июня 2023, 08:37
12

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос подтвердил, что не собирается уходить из клуба.

- Вы связываете свое будущее с «Зенитом»?

- Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж.

Мне еще есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит богу – ​он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привел меня в «Зенит».

И я вверяю свою жизнь в его руки – он точно знает, что лучше для меня.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (12)
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SLADE2019
1685776772
Слова даже трогательные, но только в том случае, если его еще куда то зовут. Мне лично об этом ничего неизвестно.
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Skull_Boy
1685777189
Да да да просто тебе 4 млн никто в Европе платить не будет
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acor94
1685779996
Хорош латераль. Но нужно продавать пока на пике и пока за него можно получить хорошие деньги. А на его место наигрывать Кругового, уровень РПЛ тянет.
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PAREVG.
1685782285
Это до тех пор, пока платят больше чем где либо. Если мизинец ноги арабского шейха захочет тебя купить, сразу полюбишь их климат, культуру, и деньги...
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paracetamol
1685782486
Хороший бровочник, да и в центре защиты ничего так! Пора российское гражданство принимать. Россия - стран будущего!
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шахта Заполярная
1685788065
Это все красивые слова, не более. Если бы в Мухосранске платили бы хорошие деньги, то и в Мухосранске было бы все хорошо, как дома. Если поступит предложение с более лучшими условиями, то неизбежно он туда свалит. Это касается почти всех, если не всех, интуристов.
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