Сантос объяснил, почему останется в «Зените»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос подтвердил, что не собирается уходить из клуба.
- Вы связываете свое будущее с «Зенитом»?
- Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж.
Мне еще есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит богу – он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привел меня в «Зенит».
И я вверяю свою жизнь в его руки – он точно знает, что лучше для меня.
- Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
- В этом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2026 года.
Источник: сайт «Зенита»