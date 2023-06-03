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    Сантос объяснил, почему останется в «Зените»

    Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос подтвердил, что не собирается уходить из клуба.

    - Вы связываете свое будущее с «Зенитом»?

    - Да. Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж.

    Мне еще есть что сказать своей игрой в «Зените». Но я всегда повторяю, что будущее принадлежит богу – ​он направляет меня, указывает мне путь, которым я должен идти и который привел меня в «Зенит».

    И я вверяю свою жизнь в его руки – он точно знает, что лучше для меня.

    • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • В этом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18491

      paracetamol 1 час назад

      Хороший бровочник, да и в центре защиты ничего так! Пора российское гражданство принимать. Россия - стран будущего!

      0
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      Рейтинг: +5366

      PAREVG. 1 час назад

      Это до тех пор, пока платят больше чем где либо.
      Если мизинец ноги арабского шейха захочет тебя купить, сразу полюбишь их климат, культуру, и деньги...

      0
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      Рейтинг: +3676

      acor94 1 час назад

      Хорош латераль. Но нужно продавать пока на пике и пока за него можно получить хорошие деньги. А на его место наигрывать Кругового, уровень РПЛ тянет.

      0
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      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да да да просто тебе 4 млн никто в Европе платить не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 > Skull_Boy 1 час назад

      Что он вправду 4 ляма в валюте получает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1471

      Болотоход 2 часа назад

      Какие же они эти браз.игрочишки наивные!!
      Им такое бабло как блеклые ни где платить в жизни не будут!
      Да и спроса на них реально нет никакого!
      Так ШТО с детства за зенит.

      1
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 часа назад

      Слова даже трогательные, но только в том случае, если его еще куда то зовут. Мне лично об этом ничего неизвестно.

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      Рейтинг: +14956

      Алексей З 2 часа назад

      Да , вам остаётся только молиться на Миллера.

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