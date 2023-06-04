Сергей Иванов ответил, через сколько лет состоится возвращение России в еврокубки

А что есть реально такие наивные идиоты, которые думают, что закончится конфликт и через неделю все встанут в ряд и будут хотеть с нами играть смешно и как показывала практика последних 5 лет еврокубков российским командам там делать нехер
Бывший министр обороны РФ и руководитель администрации президента, болельщик ЦСКА Сергей Иванов не верит в скорое возвращение России в еврокубки.
– Шанс на еврокубки через сколько лет у нас появится?
– Через много [лет].
- УЕФА отстранил Россию в прошлом году.
- РФС не исключает переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.