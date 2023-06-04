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    • Сергей Иванов ответил, через сколько лет состоится возвращение России в еврокубки

    Сергей Иванов ответил, через сколько лет состоится возвращение России в еврокубки

    Бывший министр обороны РФ и руководитель администрации президента, болельщик ЦСКА Сергей Иванов не верит в скорое возвращение России в еврокубки.

    – Шанс на еврокубки через сколько лет у нас появится?

    – Через много [лет].

    • УЕФА отстранил Россию в прошлом году.
    • РФС не исключает переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14548

      Skull_Boy 1 час назад

      А что есть реально такие наивные идиоты, которые думают, что закончится конфликт и через неделю все встанут в ряд и будут хотеть с нами играть смешно и как показывала практика последних 5 лет еврокубков российским командам там делать нехер

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