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    Акинфеев оценил сезон ЦСКА

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги сезона‑2022/23. Сегодня московская команда разгромила «Ростов» и финишировала на втором месте в РПЛ.

    «Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких‑то матчей… Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Не проиграли бы «Спартаку», не подмазали бы себе игровой тонус. Ничего страшного, завоевали серебро.

    Сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня – 11 июня [суперфинал Кубка России против «Краснодара»].

    Остались эмоции? Конечно, надо максимально выложиться и идти отдыхать», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

    ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Pocтoв» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2023 20:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 3 часа назад

      Будем ждать финала кубка, там и посмотрим на завершение этого футбольного года, Краснодар в финале будет биться до победы, удачи в финале

      1
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      Рейтинг: +20146

      Cleaner 3 часа назад

      Спартаку проиграли исключительно ФОРМАЛЬНО. Усилиями судьи Карасева. Сезон начинали откровенно слабо, а вот весной команда порадовала. Кубок сделает сезон отличным!
      ЦСКА - ЧЕМПИОН!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyiyugvvv 3 часа назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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      Рейтинг: +4693

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 3 часа назад

      Клоун

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      Рейтинг: +4693

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Не подкачайте нас в Суперфинале.

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