Акинфеев оценил сезон ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги сезона‑2022/23. Сегодня московская команда разгромила «Ростов» и финишировала на втором месте в РПЛ.

«Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких‑то матчей… Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Не проиграли бы «Спартаку», не подмазали бы себе игровой тонус. Ничего страшного, завоевали серебро.

Сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня – 11 июня [суперфинал Кубка России против «Краснодара»].

Остались эмоции? Конечно, надо максимально выложиться и идти отдыхать», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА в борьбе за серебро вынес «Pocтoв» в последнем туре. И впервые за пять лет попал в топ-3 РПЛ