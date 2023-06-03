Малком рассказал, как на него повлиял уход Дзюбы из «Зенита»

Вингер «Зенита» Малком высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

– Приходилось слышать мнение, что вы так раскрылись после ухода Дзюбы, чье присутствие в команде и чья игра давили на вас. Как в этом смысле повлиял на вас уход Артeма Дзюбы?

– Конечно же, никак не давило. Дзюба – отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов за «Зенит». И его уход, не думаю, что каким-то образом отразился:

«Зенит» становился чемпионом с ним, «Зенит» стал чемпионом и без него. Поэтому не знаю, не вижу в его уходе какой-либо причины.

Повторюсь, начал ощущать себя совершенно по-другому, в куда более хорошей и классной форме еще в прошлом сезоне, когда Дзюба играл вместе с нами.

Поэтому в этом сезоне просто раскрылся еще лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году.

– В одном из интервью уже в качестве игрока «Локомотива» Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Вас задели его слова?

– Нет, не задели. Честно, не знаю, почему он так сказал. Без него «Зенит» остался лидером, остался сильнейшей командой России.

Не знаю, в чeм причина его слов, но повторюсь, мы замечательно играли вместе и побеждали – как с ним, так и без него. Всe, что могу сказать.

– Ему ли вы отвечали после игры с «Локомотивом»?

– Мы очень радовались. Вся команда была счастлива обыграть сильного соперника на его поле. «Локомотив» очень здорово шел после зимней паузы, начал классно вторую часть сезона.

Поэтому мы понимали, что нас ждет сложная игра, тяжелая игра, и набрать три очка на поле «Локомотива» – это было очень круто.

И мы просто все очень радовались, и каждый выражал свои радостные эмоции по-своему.