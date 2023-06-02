Сборная сезона АПЛ от Ширера

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер составил символическую сборную минувшего сезона. Ее тренер – Эдди Хау из «Ньюкасла».
Вратарь: Ник Поп («Ньюкасл»).
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Первис Эступиньян («Брайтон»).
Полузащитники: Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Источник: твиттер АПЛ