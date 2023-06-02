Булыкин: «Выиграть РПЛ с «Зенитом» может любой тренер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможностях «Зенита».

«В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет – ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое. Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита».

Сейчас не получится купить суперфутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер. А сделать боеспособную команду, где найдется место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, – вот это был бы показатель работы клуба и тренера», – сказал Булыкин.