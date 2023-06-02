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    Булыкин: «Выиграть РПЛ с «Зенитом» может любой тренер»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможностях «Зенита».

    «В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет – ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое. Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита».

    Сейчас не получится купить суперфутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер. А сделать боеспособную команду, где найдется место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, – вот это был бы показатель работы клуба и тренера», – сказал Булыкин.

    • Сейчас «Зенит» тренирует Сергей Семак.
    • С ним команда взяла 5 чемпионств подряд.
    • Теперь у «Зенита» 2 звезды на логотипе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2023 19:54
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +7983

      Томик 26 минут назад

      При Манчини и Луческу "зенит" только немного работал с судьями, а потом взялись всерьез. И за судей, и за "матч", и за околофутбольные скандалы конкурентов. И за кдк тоже. А такие мелочи, как "регламент задним числом перепишем", даже уже и не интересно вспоминать.

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      Рейтинг: +18491

      paracetamol 49 минут назад

      Булка собралась порулить Зенитом?

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      Рейтинг: +131

      vaisboston 53 минуты назад

      Все верно Булыкин сказал.

      0
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 2 часа назад

      Основная мысль его интервью, что цель в настоящее время не оправдывает те средства, что вкладывают в Зенит. Кто то скажет, что это дело ГП, да вот только денежки то народные.

      1
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      Рейтинг: +24766

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Дима прав, жму руку!!!

      2
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      Рейтинг: +227

      Bez Imeni 7 часов назад

      Булыкин аутист, хрень несëт..

      0
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      Рейтинг: +196

      odessakmv 11 часов назад

      Ну, в принципе, да..... были, конечно обратные прецеденты, но это только потому, что они сами хотели определять состав и тренировать, поэтому их тупо сливали по команде сверху...

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      Рейтинг: +5235

      Питерский князь 12 часов назад

      Скажи это Манчини и Луческу!
      :)))

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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 13 часов назад

      ещё один футболёр заразился Мостовым

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      Рейтинг: +5114

      neveldomha 13 часов назад

      Очередное трепло

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