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Булыкин: «Выиграть РПЛ с «Зенитом» может любой тренер»

2 июня 2023, 19:54
46

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможностях «Зенита».

«В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет – ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое. Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита».

Сейчас не получится купить суперфутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер. А сделать боеспособную команду, где найдется место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, – вот это был бы показатель работы клуба и тренера», – сказал Булыкин.

  • Сейчас «Зенит» тренирует Сергей Семак.
  • С ним команда взяла 5 чемпионств подряд.
  • Теперь у «Зенита» 2 звезды на логотипе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (46)
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timon2401
1685725335
правильнее было бы сказать что выиграть РПЛ может любой тренер не с Зенитом, а с газпромом..
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jek718875
1685726482
Здравые слова мудрова человека, только помойные считают Сирожу Симаха лучшим в мире
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raritet
1685728070
А вот у Манчини не получилось. А у Булыкина бы без проблем. Напрашивается вывод: Булыкин круче Манчини.
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NewLife
1685729098
Вся эта болтовня - фигня. Вонючек делает чемпионами преступный конфликт интересов, преступный потому что речь идет о больших деньгах.
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Barmaleushka
1685729735
Во Бутылкин peace door ball . Лепит "горбатого" под воздействием .... и публика , аплодирующая ему , ему под стать .
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Беспонтий
1685730437
"— Буз(Л)ыкин, хочешь рюмашку? — Не-е." пи.дрилу принесло с тропической лопатой на лопасти линкора всероссийского футбола дерьма ликвидного понакидать
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erybov1965
1685731780
Ведь это мнение,уже не первого человека,связанного хоть немного с футболом и немного знающего его "кухню".Манчини здесь нельзя сравнивать,как некоторые это делают,т.к. после Манчини,почти полностью сменили состав.Я думаю, еще и сменили стратегию,сначала брали очень дорогих иностранных тренеров,а игроков менее дорогих,чем сейчас.А потом решили взять российского тренера,по цене ведь он подешевле будет,а состав подороже.Вот и "прострелило",тем более другие клубы,дорогих иностранцев себе не могут позволить.
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Сам_себе_сказал
1685735795
Все завидуют Зениту
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Garrincha58
1685738015
ещё один футболёр заразился Мостовым
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DOCTOR PENALTY
1685773233
Дима прав, жму руку!!!
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