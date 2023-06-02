Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов»

Нападающий «Зенита» Малком считает, что его команда была бы конкурентоспособной в еврокубковом сезоне-2022/23.
– Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Ты согласен?
– Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов.
Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках.
Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
- «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.
Источник: «Спорт-Экспресс»