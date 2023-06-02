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    Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Малком считает, что его команда была бы конкурентоспособной в еврокубковом сезоне-2022/23.

    – Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Ты согласен?

    – Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов.

    Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках.

    Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования.

    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
    • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 16:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1471

      Болотоход 15 часов назад

      Позор баклажанам!!!

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      Рейтинг: +4221

      raritet > Болотоход 14 часов назад

      Вам , скорее всего, судя по тексту, очень не нравятся баклажаны. А они с чесночком да на сливочном маслице очень даже ничего.

      0
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      Рейтинг: +639

      FCSpartakM 17 часов назад

      Ага, каждый год шумят. Только это звук слива унитаза

      7
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      Рейтинг: +818

      Алекс636363 18 часов назад

      Вопрос лишь в том, устоял бы при столь славном Зените антирекорд Спартака - ноль очков при разнице 1-18 в группе

      1
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      Рейтинг: +4315

      ziborock > ziborock 18 часов назад

      Если бы Зенит отправил свою молодежь в ЛЧ, как тогда Спартак, в основе которого выходили 3 парня по 17 лет - Павленко и.т.д. то вряд ли бы устоял!)))

      3
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      Рейтинг: +147

      То ли ещё будет > Алекс636363 14 часов назад

      Отстал от жизни. У зенита такой уже есть.

      0
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      Рейтинг: +4315

      ziborock 18 часов назад

      Было бы интересно посмотреть на этот «Зенит» в Лиге чемпионов, заявил Колыванов
      Мантуан: «Победой в РПЛ «Зенит» доказал, что вышел бы из группы Лиги чемпионов»
      Медведев: «Мы не являемся участниками еврокубков. Но я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем»
      Лепехин: "Жаль, что мы не играем в Европе, потому что хотелось бы понаблюдать за нынешним Зенитом в Лиге чемпионов"
      Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов»
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      Не считай звезды, а гляди под ноги, так хоть не упадешь.! ©

      8
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      Рейтинг: +4315

      ziborock 19 часов назад

      Шумел камыш, деревья гнулись...- где то в финском заливе запел баклан.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +502

      НикКин 19 часов назад

      Ну да гороха с фасолью поели бы шум стоял бы на всю европу )))))))))))

      4
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 19 часов назад

      Сейчас адово шумят пуканы щетинистых . А ведь ещё не самый вечер , ещё "главные калибры" не подтянулись с выпаса .

      2
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      Рейтинг: +1471

      Болотоход 19 часов назад

      Блеклоголубые всегда в ЛЧ последние всегда! Так у то мальчики для битья)))) Без газпрома никто и ни как .

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1471

      Болотоход 19 часов назад

      Пошумели уже))) Нашумели бы!!! ОРУ! Зулус не неси фегни!
      Вас там на помойке чи правда газом напичкивают??

      3
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      Рейтинг: +8297

      nik55 19 часов назад

      пи--еть не мешки тягать

      4
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