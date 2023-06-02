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Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов»

2 июня 2023, 16:29
13

Нападающий «Зенита» Малком считает, что его команда была бы конкурентоспособной в еврокубковом сезоне-2022/23.

– Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Ты согласен?

– Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов.

Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках.

Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования.

  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
  • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Малком
Комментарии (13)
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NewLife
1685714118
Правильнее было бы сказать: "славно попердеть и обосраться")
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timon2401
1685714584
ну да)))) пошуметь и свалить домой на 4м стандартном месте)))
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nik55
1685715666
пи--еть не мешки тягать
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Barmaleushka
1685716408
Сейчас адово шумят пуканы щетинистых . А ведь ещё не самый вечер , ещё "главные калибры" не подтянулись с выпаса .
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НикКин
1685716958
Ну да гороха с фасолью поели бы шум стоял бы на всю европу )))))))))))
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ziborock
1685717429
Шумел камыш, деревья гнулись...- где то в финском заливе запел баклан.
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ziborock
1685718246
Было бы интересно посмотреть на этот «Зенит» в Лиге чемпионов, заявил Колыванов Мантуан: «Победой в РПЛ «Зенит» доказал, что вышел бы из группы Лиги чемпионов» Медведев: «Мы не являемся участниками еврокубков. Но я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем» Лепехин: "Жаль, что мы не играем в Европе, потому что хотелось бы понаблюдать за нынешним Зенитом в Лиге чемпионов" Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов» --------------------------------------------- Не считай звезды, а гляди под ноги, так хоть не упадешь.! ©
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Алекс636363
1685719744
Вопрос лишь в том, устоял бы при столь славном Зените антирекорд Спартака - ноль очков при разнице 1-18 в группе
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FCSpartakM
1685721302
Ага, каждый год шумят. Только это звук слива унитаза
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