Дзюба: «Овечкин – легенда, но футбол – моя территория»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал обмен колкостями с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу перед дерби «Динамо» – «Локомотив» (2:4).

«Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – ответил Дзюба.

«У нас с Овечкиным вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Сашка Овечкин – легенда, я к нему с огромным уважением. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме.

Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбол – это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», – сказал Дзюба в видео в своих соцсетях.