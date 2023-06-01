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    Дзюба: «Овечкин – легенда, но футбол – моя территория»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал обмен колкостями с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    «А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу перед дерби «Динамо»«Локомотив» (2:4).

    «Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – ответил Дзюба.

    «У нас с Овечкиным вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

    Сашка Овечкин – легенда, я к нему с огромным уважением. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме.

    Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбол – это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», – сказал Дзюба в видео в своих соцсетях.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 14:02

      Удивительно, но в чувстве юмора Дзюба точно топ среди российских спортсменов.

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