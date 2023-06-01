Дзюба: «Овечкин – легенда, но футбол – моя территория»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал обмен колкостями с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«А чего с ним толкаться? Он слабенький», – сказал Овечкин про Дзюбу перед дерби «Динамо» – «Локомотив» (2:4).
«Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – ответил Дзюба.
«У нас с Овечкиным вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.
Сашка Овечкин – легенда, я к нему с огромным уважением. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме.
Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбол – это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», – сказал Дзюба в видео в своих соцсетях.
- Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.