Дзюба: «Прощаю Овечкина – с таким милым пузиком можно себе позволить»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (4:2) прокомментировал слова форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который назвал его «слабеньким».

«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто – не очень.

Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – сказал Дзюба.