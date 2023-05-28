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    • Дзюба: «Прощаю Овечкина – с таким милым пузиком можно себе позволить»

    Дзюба: «Прощаю Овечкина – с таким милым пузиком можно себе позволить»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (4:2) прокомментировал слова форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который назвал его «слабеньким».

    «Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто – не очень.

    Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – сказал Дзюба.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2234

      Bozigit 29 минут назад

      Иронично ответил Дзюба)))

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