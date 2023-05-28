Дзюба: «Прощаю Овечкина – с таким милым пузиком можно себе позволить»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба после победы над «Динамо» (4:2) прокомментировал слова форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который назвал его «слабеньким».
«Александра Овечкина я прощаю, с таким милым пузиком можно себе позволить. Но на самом деле он увидел, кто сегодня сильный, а кто – не очень.
Саша, можем потолкаться, с удовольствием», – сказал Дзюба.
- Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
Источник: Sport24