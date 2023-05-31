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    Президент «Торпедо» одним словом охарактеризовал сезон

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», оценил сезон для команды.

    «Описать сезон «Торпедо» одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно – место в турнирной таблице написано, количество побед и поражений, разница мячей всем известны, нет смысла придумывать эпитеты. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь», – сказал Савин.

    • Функционер возглавил клуб в зимнюю паузу.
    • После этого москвичи досрочно вылетели в Первую лигу.
    • «Торпедо» не может провести в РПЛ более одного сезона подряд с 2006 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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