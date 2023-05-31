Президент «Торпедо» одним словом охарактеризовал сезон

Ярослав Савин, президент «Торпедо», оценил сезон для команды.
«Описать сезон «Торпедо» одним словом? Сейчас перечисление нецензурных слов в голове закончится, скажу. Ну а что здесь придумывать, все очевидно – место в турнирной таблице написано, количество побед и поражений, разница мячей всем известны, нет смысла придумывать эпитеты. Неудовлетворительный, по-другому никак не скажешь», – сказал Савин.
- Функционер возглавил клуб в зимнюю паузу.
- После этого москвичи досрочно вылетели в Первую лигу.
- «Торпедо» не может провести в РПЛ более одного сезона подряд с 2006 года.
Источник: «РБ Спорт»