«Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев осудил форварда «Спартака» Квинси Промеса за возможное участие в контрабанде наркотиков.

Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Нужно дождаться решения суда, есть же презумпция невиновности. Единственное, что меня смущает – тот факт, что это второе обвинение на родине Квинси Промеса. Дождемся вынесения решения, и, если его признают виновным, то, естественно, встанет вопрос о его экстрадиции.

Я не очень пойму, если он будет продолжать играть за «Спартак», при всей любви к футболисту. Давайте соберeм всякий сброд, пусть они даже хорошо играют в футбол. С моей точки зрения, это странно. Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен, на мой взгляд. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама.

Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Квинси Промесу российского гражданства. В итоге ему, в отличие от бразильцев в «Зените», его и не дали. Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего. Если поедет, его арестуют в зале суда.

Он скажет, что ему некогда, и будет с интересом следить за развитием событий. Ситуация плохая и очень бьeт по имиджу «Спартака», – сказал Губерниев.