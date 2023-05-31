Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина

«Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина

31 мая 2023, 14:55
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев осудил форварда «Спартака» Квинси Промеса за возможное участие в контрабанде наркотиков.

  • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
  • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
  • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Нужно дождаться решения суда, есть же презумпция невиновности. Единственное, что меня смущает – тот факт, что это второе обвинение на родине Квинси Промеса. Дождемся вынесения решения, и, если его признают виновным, то, естественно, встанет вопрос о его экстрадиции.

Я не очень пойму, если он будет продолжать играть за «Спартак», при всей любви к футболисту. Давайте соберeм всякий сброд, пусть они даже хорошо играют в футбол. С моей точки зрения, это странно. Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен, на мой взгляд. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама.

Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Квинси Промесу российского гражданства. В итоге ему, в отличие от бразильцев в «Зените», его и не дали. Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего. Если поедет, его арестуют в зале суда.

Он скажет, что ему некогда, и будет с интересом следить за развитием событий. Ситуация плохая и очень бьeт по имиджу «Спартака», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1685539842
очередной газпромовский жопализ...ему не пох кто в Спартаке играет?? всё одно поддиктовку рот разевает. А бразильцы из Зенита гражданство получили типа от огромной любви к Руси матушки)) на родине то налог 27% плюс на роскошь, а тут и 13 обойтись можно..
Ответить
Persona_non_Grata
1685540946
"Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего" - Одним больше, одним меньше - у нас много кому никуда выезжать нельзя ... )))
Ответить
Krics
1685543650
Матвиенко можно в совфеде работать, а Промесу нельзя? имхо.
Ответить
alefreddy
1685544536
А что Губа стал судьей или все таки комментатор
Ответить
aaaaahhhh
1685544989
Про таких как Губерниев говорят - такие без мыла в ж... влезут. Жалко что эта "пародия" публичный человек ...
Ответить
subbotaspartak
1685548243
Сначала про презумпцию и сразу приговор - сброд...вершитель
Ответить
mahan
1685600178
Губерниев сидел бы да молчал, тебя то как этот факт задевает? Ты как человек полное г.... как комментатор ещё хуже.
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
4
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
3
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
3
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+