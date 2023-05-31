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    • «Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина

    «Промес не должен играть за «Спартак»: Губерниев – о контрабанде больше тонны кокаина

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев осудил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса за возможное участие в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «Нужно дождаться решения суда, есть же презумпция невиновности. Единственное, что меня смущает – тот факт, что это второе обвинение на родине Квинси Промеса. Дождемся вынесения решения, и, если его признают виновным, то, естественно, встанет вопрос о его экстрадиции.

    Я не очень пойму, если он будет продолжать играть за «Спартак», при всей любви к футболисту. Давайте соберeм всякий сброд, пусть они даже хорошо играют в футбол. С моей точки зрения, это странно. Если он будет признан виновным, за «Спартак» он играть не должен, на мой взгляд. Потому что это, мягко говоря, сомнительная реклама.

    Я полностью согласен с теми людьми, которые были против предоставления Квинси Промесу российского гражданства. В итоге ему, в отличие от бразильцев в «Зените», его и не дали. Конечно, он не поедет и будет отсиживаться до последнего. Если поедет, его арестуют в зале суда.

    Он скажет, что ему некогда, и будет с интересом следить за развитием событий. Ситуация плохая и очень бьeт по имиджу «Спартака», – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20062

      Cleaner 38 минут назад

      Губерниев: - Давайте соберeм всякий сброд.

      Этим Спартак и занимается!!!...(((

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