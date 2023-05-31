Дзюба: «Благодарю бога, что Хвича вовремя свалил из лап Слуцкого: не может сантехник работать с алмазом!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба доволен, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия больше не работает под руководством Леонида Слуцкого. Они пересекались в «Рубине».

«До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя *** [свалил] из этих [Слуцкого]. Не может сантехник работать с алмазом!

Только один Леонид Викторович и считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи». Он считает, что и «Рубин» не он в ФНЛ похоронил. Думает, что они вылетели, потому что уровню не соответствовали», – сказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент Шоу» в юмористической передаче «Ну, так нельзя, ***».