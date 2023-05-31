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    • Дзюба: «Благодарю бога, что Хвича вовремя свалил из лап Слуцкого: не может сантехник работать с алмазом!»

    Дзюба: «Благодарю бога, что Хвича вовремя свалил из лап Слуцкого: не может сантехник работать с алмазом!»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба доволен, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия больше не работает под руководством Леонида Слуцкого. Они пересекались в «Рубине».

    «До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя *** [свалил] из этих [Слуцкого]. Не может сантехник работать с алмазом!

    Только один Леонид Викторович и считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи». Он считает, что и «Рубин» не он в ФНЛ похоронил. Думает, что они вылетели, потому что уровню не соответствовали», – сказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент Шоу» в юмористической передаче «Ну, так нельзя, ***».

    • Дзюба и Слуцкий дружат.
    • Тренер без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Василий Уткин на прошлой неделе сообщил, что Слуцкий близок к возобновлению карьеры в Турции или на Кипре.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1277

      Спартач80 14 минут назад

      Ублюдок даже друзей обсирает...Ну а что с него взять-в Зените играл...

      0
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      Рейтинг: +20062

      Cleaner 25 минут назад

      Дзюба назвал Хвичу САНТЕХНИКОМ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +17614

      Garrincha58 40 минут назад

      вот куда Дзюбе надо после завершения спортивной карьеры на ТНТ

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