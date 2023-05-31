Российский игрок в Бангладеш остался без зарплаты и паспорта

Российский игрок клуба «Уаттара» (Бангладеш) Алан Короев пожаловался на ущемление своих прав. Ему не платят и отобрали паспорт.

«Когда приехал, отдал паспорт представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел», – сказал Короев.

По словам спортсмена, долг по зарплате обещают выплатить к концу мая. Короев уже попросил о разрыве контракта, но его просьбу не выполнили.