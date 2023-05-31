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    • Российский игрок в Бангладеш остался без зарплаты и паспорта

    Российский игрок в Бангладеш остался без зарплаты и паспорта

    Российский игрок клуба «Уаттара» (Бангладеш) Алан Короев пожаловался на ущемление своих прав. Ему не платят и отобрали паспорт.

    «Когда приехал, отдал паспорт представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел», – сказал Короев.

    По словам спортсмена, долг по зарплате обещают выплатить к концу мая. Короев уже попросил о разрыве контракта, но его просьбу не выполнили.

    • Игрок выступает за «Уаттара» с марта.
    • Короеву 25 лет, он воспитанник ЦСКА и «Краснодара».
    • До «Уаттара» игрок выступал за киргизский «Баткен».

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    Источник: «Чемпионат»

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