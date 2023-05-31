Российский игрок в Бангладеш остался без зарплаты и паспорта

Российский игрок клуба «Уаттара» (Бангладеш) Алан Короев пожаловался на ущемление своих прав. Ему не платят и отобрали паспорт.
«Когда приехал, отдал паспорт представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел», – сказал Короев.
По словам спортсмена, долг по зарплате обещают выплатить к концу мая. Короев уже попросил о разрыве контракта, но его просьбу не выполнили.
- Игрок выступает за «Уаттара» с марта.
- Короеву 25 лет, он воспитанник ЦСКА и «Краснодара».
- До «Уаттара» игрок выступал за киргизский «Баткен».
Источник: «Чемпионат»