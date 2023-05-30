Губерниев прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«Человек имеет колоссальнейшие проблемы в Нидерландах. Причем это второе уголовное дело в его адрес. Поэтому ждем развития событий. Нужно дождаться решения суда.

Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за «Спартак». И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство. Каким бы он ни был хорошим футболистом, но шлейф чудовищный.

Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!» – сказал Губерниев.