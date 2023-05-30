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    • Губерниев прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

    Губерниев прокомментировал обвинения в адрес Промеса в контрабанде кокаина

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о привлечении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса к ответственности за участие в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «Человек имеет колоссальнейшие проблемы в Нидерландах. Причем это второе уголовное дело в его адрес. Поэтому ждем развития событий. Нужно дождаться решения суда.

    Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за «Спартак». И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство. Каким бы он ни был хорошим футболистом, но шлейф чудовищный.

    Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!» – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    30.05.2023 23:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +478

      aldo conte 38 минут назад

      Увы, но Губер прав.

      0
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      Рейтинг: +152

      BVG4 1 час назад

      Губошлепниев считает, что он ко всем бочкам подходящая затычка. Вот разбирается человек в гребных веслах - отлично! Но когда во всем, всюду везде (особенно в футболе) и бесконечно (особенно там, где ни ухом, ни рылом), становиться грустно...... ну доколе же?!

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      Рейтинг: +4274

      ziborock 1 час назад

      А Губерниев не хочет порассуждать по поводу решения Гаагского суда об аресте одного человека?!)

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      Рейтинг: +14930

      Алексей З 1 час назад

      Всё верно , ждём решения суда.

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