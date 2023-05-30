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    • «В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

    «В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

    Андрей Канчельскис отреагировал на новость об отмене учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

    «Можно было бы собрать сборную России в июне и провести какой-нибудь матч. Игроки бы пообщались, посмотрели на игру друг с другом.

    Но, как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах. Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями.

    Мне кажется, что в ближайшие четыре года мы вообще не будем нигде играть. Конечно, болельщики хотят посмотреть на международную игру – это всегда интересно.

    Можно увидеть другие команды, тем более если Россия попадает в группу с немцами, англичанами или голландцами.

    Болельщикам приятно смотреть на именитых футболистов и знать, как сборная России выглядит против таких команд. Но сейчас ситуация тяжeлая. Будем надеяться на лучшее», – сказал Канчельскис.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11680

      alex1951 56 минут назад

      Все желают восстановления....Но от кого это зависит....
      За время ожидания можно так обнулиться,что мама не горюй....(((

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      Рейтинг: +120

      vaisboston > alex1951 14 минут назад

      Спасибо пукину.

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      Рейтинг: +9806

      САДЫЧОК 1 час назад

      Смешной , этот Кончельскис.Все может измениться , очень быстро !

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