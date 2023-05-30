«В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

Все желают восстановления....Но от кого это зависит....
За время ожидания можно так обнулиться,что мама не горюй....(((
Андрей Канчельскис отреагировал на новость об отмене учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.
«Можно было бы собрать сборную России в июне и провести какой-нибудь матч. Игроки бы пообщались, посмотрели на игру друг с другом.
Но, как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах. Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями.
Мне кажется, что в ближайшие четыре года мы вообще не будем нигде играть. Конечно, болельщики хотят посмотреть на международную игру – это всегда интересно.
Можно увидеть другие команды, тем более если Россия попадает в группу с немцами, англичанами или голландцами.
Болельщикам приятно смотреть на именитых футболистов и знать, как сборная России выглядит против таких команд. Но сейчас ситуация тяжeлая. Будем надеяться на лучшее», – сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
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