«В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

Андрей Канчельскис отреагировал на новость об отмене учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

«Можно было бы собрать сборную России в июне и провести какой-нибудь матч. Игроки бы пообщались, посмотрели на игру друг с другом.

Но, как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах. Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями.

Мне кажется, что в ближайшие четыре года мы вообще не будем нигде играть. Конечно, болельщики хотят посмотреть на международную игру – это всегда интересно.

Можно увидеть другие команды, тем более если Россия попадает в группу с немцами, англичанами или голландцами.

Болельщикам приятно смотреть на именитых футболистов и знать, как сборная России выглядит против таких команд. Но сейчас ситуация тяжeлая. Будем надеяться на лучшее», – сказал Канчельскис.