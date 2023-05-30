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  • «В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

«В ближайшие четыре года вообще нигде не будем играть»: Канчельскис – о сборной России

30 мая 2023, 17:50
5

Андрей Канчельскис отреагировал на новость об отмене учебно-тренировочного сбора национальной сборной России в июне.

«Можно было бы собрать сборную России в июне и провести какой-нибудь матч. Игроки бы пообщались, посмотрели на игру друг с другом.

Но, как мне кажется, сейчас в этих сборах нет смысла, потому что мы не участвуем в международных турнирах. Пусть лучше футболисты побольше отдохнут: побудут с родителями и семьями.

Мне кажется, что в ближайшие четыре года мы вообще не будем нигде играть. Конечно, болельщики хотят посмотреть на международную игру – это всегда интересно.

Можно увидеть другие команды, тем более если Россия попадает в группу с немцами, англичанами или голландцами.

Болельщикам приятно смотреть на именитых футболистов и знать, как сборная России выглядит против таких команд. Но сейчас ситуация тяжeлая. Будем надеяться на лучшее», – сказал Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1685462807
Смешной , этот Кончельскис.Все может измениться , очень быстро !
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alex1951
1685464019
Все желают восстановления....Но от кого это зависит.... За время ожидания можно так обнулиться,что мама не горюй....(((
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ArReal
1685473613
А почему не 2 года или 10 ? откуда такие предположения?
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BRO_football
1685476703
А ведь были времена... 2018 год ЧМ по футболу в России! Все футбольные звёзды приезжали поиграть в футбол в России. А сейчас что? Эх, всё наследие просрали! Стыдно! Обидно!
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zigbert
1685534544
Для разнообразия можно создать 2ю сборную России, чем не спарринг.
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