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  • Экс-комментатор «Матч ТВ» Кривохарченко поддерживает отстранение российских спортсменов

Экс-комментатор «Матч ТВ» Кривохарченко поддерживает отстранение российских спортсменов

30 мая 2023, 17:32
15

Сергей Кривохарченко считает справедливыми санкции против российского спорта, введенные более года назад.

– Правильное решение – отстранить российские сборные от международных соревнований?

– Да.

– Ну а что это дает?

– Ну, во-первых, даже исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

– Было много войн – там, я не знаю, Нагорный Карабах, – мне кажется, что никого не банили. Возможно, разводили команды, ну и, если не ошибаюсь, Россию с Украиной разводили после Крыма.

– Вот это понятие, точнее, представление о том, что футбол вне политики, оно по сути своей исключительно неверно, как мне кажется.

Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики.

  • Кривохарченко – бывший комментатор «Матч ТВ».
  • Он покинул телеканал в марте 2022 года.
  • Журналист проработал там около 7 лет.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Таврида
1685457816
Навсегда запретить этой псине въезд в Россию, а то всякие урганты тихой сапой начинают возвращаться обратно.
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Fialet
1685458879
Вот это пидэраз.
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АлексМак
1685460599
идиот что ли...
Ответить
Михалыч1963
1685461449
Какая мразь, нет слов.
Ответить
Artemka444
1685462314
Пускай валит!!!
Ответить
m40
1685463454
Комментатор был хороший. Жаль, что такая позиция. Но если был бы такой принципиальный, то ушел бы в 2014
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DOCTOR PENALTY
1685464472
Иуда.
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BVG4
1685470552
Вот думаю: - случайно ли в древние времена назначали, или присваивали фамилии тем или иным отпрыскам рода человеческого?! По этому незаштопанному продукту (уж не помню ни одного его ИСКРОМЕТНОГО репортажа - как многие тут утверждают). Ну 3,14дорченко в душе, что тут поделать?! В жопу перышко и вперед, под Артемовск....
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paracetamol
1685471327
Правильно, что этого майданутого пнули отовсюду. После начала СВО он кастрюлю на голову одел!
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cska1948
1685476055
Кривохарченко, Поленов,Шмурнов уехали из-за боязни быть призванными в армию.
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