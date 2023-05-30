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    • Экс-комментатор «Матч ТВ» Кривохарченко поддерживает отстранение российских спортсменов

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Кривохарченко поддерживает отстранение российских спортсменов

    Сергей Кривохарченко считает справедливыми санкции против российского спорта, введенные более года назад.

    – Правильное решение – отстранить российские сборные от международных соревнований?

    – Да.

    – Ну а что это дает?

    – Ну, во-первых, даже исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

    – Было много войн – там, я не знаю, Нагорный Карабах, – мне кажется, что никого не банили. Возможно, разводили команды, ну и, если не ошибаюсь, Россию с Украиной разводили после Крыма.

    – Вот это понятие, точнее, представление о том, что футбол вне политики, оно по сути своей исключительно неверно, как мне кажется.

    Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики.

    • Кривохарченко – бывший комментатор «Матч ТВ».
    • Он покинул телеканал в марте 2022 года.
    • Журналист проработал там около 7 лет.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +24745

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Иуда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3142

      m40 1 час назад

      Комментатор был хороший. Жаль, что такая позиция. Но если был бы такой принципиальный, то ушел бы в 2014

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Artemka444 1 час назад

      Пускай валит!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Михалыч1963 1 час назад

      Какая мразь, нет слов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +926

      Номэд 1 час назад

      7:1 любитель семь раз соснуть и один раз в попку дать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      АлексМак 1 час назад

      идиот что ли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4675

      Бомбардиръ 1 час назад

      Кривая харя, фамилия идёт ему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1868

      Fialet 2 часа назад

      Вот это пидэраз.

      4
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      Рейтинг: +1424

      Таврида 2 часа назад

      Навсегда запретить этой псине въезд в Россию, а то всякие урганты тихой сапой начинают возвращаться обратно.

      7
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      Рейтинг: +20045

      Cleaner 2 часа назад

      Вражина!...(

      4
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