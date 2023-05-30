Экс-комментатор «Матч ТВ» Кривохарченко поддерживает отстранение российских спортсменов

Сергей Кривохарченко считает справедливыми санкции против российского спорта, введенные более года назад.

– Правильное решение – отстранить российские сборные от международных соревнований?

– Да.

– Ну а что это дает?

– Ну, во-первых, даже исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?

– Было много войн – там, я не знаю, Нагорный Карабах, – мне кажется, что никого не банили. Возможно, разводили команды, ну и, если не ошибаюсь, Россию с Украиной разводили после Крыма.

– Вот это понятие, точнее, представление о том, что футбол вне политики, оно по сути своей исключительно неверно, как мне кажется.

Поскольку футбол – это часть культуры, а культура не может быть вне политики.