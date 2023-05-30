38-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024

Сборная Португалии объявила состав на матчи отбора Евро-2024 в июне.
В состав попал 38-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вратари: Диогу Кошта, Жозе Са, Руй Патрисиу.
Защитники: Антониу Силва, Данилу Перейра, Диогу Далот, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу, Нельсон Семеду, Пепе, Рафаэль Геррейру, Рубен Диаш, Тоте Гомеш.
Полузащитники: Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоао Палинья, Отавиу, Ренату Саншеш, Рикарду Орта, Рубен Невеш, Витинья.
Нападающие: Криштиану Роналду, Диогу Жота, Гонсалу Рамуш, Жоау Феликс, Рафаэль Леау.
Источник: «Бомбардир»