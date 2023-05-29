«Ливерпуль» может купить футболиста «Интера» за 100 миллионов

«Ливерпуль» ищет варианты усиления полузащиты, доступные для покупки летом 2023 года.

Клуб близок к договоренности о трансфере Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона», однако в планах мерсисайдцев подписать двух хавбеков.

Вторым может стать Николо Барелла из «Интера». За него потребуют не менее 100 миллионов евро.

В этом сезоне итальянец забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах.

Его рыночная стоимость – 70 млн евро.

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