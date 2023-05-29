Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита»

Тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом России.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион.

Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит.

Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», – заявил Черчесов.