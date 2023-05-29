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    Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита»

    Тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом России.

    «Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион.

    Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит.

    Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», – заявил Черчесов.

    • «Зенит» выиграл РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Это 10-е чемпионство в истории петербуржцев.
    • Команда опережает идущий 2-м ЦСКА на 12 очков.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18501

      NewLife 1 час назад

      Объяснение олигофрена на уровне ребенка из детсада.

      1
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      Рейтинг: +497

      НикКин 2 часа назад

      Если зенит сам не может то рфс поможет ))))

      2
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