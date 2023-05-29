Черчесов объяснил пятое подряд чемпионство «Зенита»

Объяснение олигофрена на уровне ребенка из детсада.
Тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего «Зенит» стабильно становится чемпионом России.
«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех – вот он и заслуженный чемпион.
Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит.
Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», – заявил Черчесов.
- «Зенит» выиграл РПЛ в 5-й раз подряд.
- Это 10-е чемпионство в истории петербуржцев.
- Команда опережает идущий 2-м ЦСКА на 12 очков.