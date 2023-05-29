Абаскаль раскрыл детали «серьезного разговора» с Соболевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о воспитательной беседе с форвардом Александром Соболевым.
- Футболиста дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
- В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.
«У Соболева была операция, после неe он пришeл на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.
У нас состоялся серьeзный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто.
Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим.
Посмотрим, как он будет меняться. Ведь если он не изменится, Саша будет вредить и себе, и команде», – заявил Абаскаль.
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Источник: «Чемпионат»