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    • Абаскаль раскрыл детали «серьезного разговора» с Соболевым

    Абаскаль раскрыл детали «серьезного разговора» с Соболевым

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о воспитательной беседе с форвардом Александром Соболевым.

    • Футболиста дисквалифицировали на 4 матча РПЛ.
    • В дерби с ЦСКА он показал неприличный жест Виллиану Роше, схватившись за пах.

    «У Соболева была операция, после неe он пришeл на базу, извинился за удаление и поговорил со мной.

    У нас состоялся серьeзный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто.

    Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим.

    Посмотрим, как он будет меняться. Ведь если он не изменится, Саша будет вредить и себе, и команде», – заявил Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33847

      oyabun 7 минут назад

      Посмотрим в следующем сезоне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5197

      Питерский князь 56 минут назад

      Короче, пососал у дельфина.
      Рыжая мотня на крааном тампоне.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +24739

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ..." говорили прямо и открыто" - просто кайф и папира. ))) *****!

      1
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      Рейтинг: +1152

      SLADE2019 1 час назад

      Верьте, верьте в чмошника. Такие уроды могут измениться только в худшую сторону.

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