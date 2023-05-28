Дзюба назвал лучшего игрока победного матча против «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (4:2) в 29-м туре РПЛ.

«Не знал про 400‑й матч. Ощущения прекрасные. «Локомотив» три года не побеждал «Динамо», это особенный показатель.

Также я прочитал сегодня, что в этом сезоне «Динамо» вообще дерби не проигрывало, у нас было много мотивации. Заслуженно победили, мы были лучше. Думаю, зрителям понравился матч.

Глушенков и Пиняев освежили игру во втором тайме, особенно Максим, у него гол и передача. Считаю, он лучший игрок матча.

Счастлив вернуться, пропустил две недели, тяжеловато немного физически, но рад, что подготовился. Благодарен медицинскому штабу, хватило на 90 минут», – сказал Дзюба.