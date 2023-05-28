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  • «Всасываю все»: Радимов – об игре вратаря Лещука против «Локомотива»

«Всасываю все»: Радимов – об игре вратаря Лещука против «Локомотива»

28 мая 2023, 18:46
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

  • Радимов припомнил Лещуку его критику в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

«Пост специально для Лещука: «Локо» – это не «Динамо». Да, у вас новый тренер и у него есть идеи, которые за неделю должны были изменить команду, но если вратарь из пяти ударов пускает четыре, то все вопросы к нему, и никакие тренерские идеи не помогут.

Помните рекламу пылесосов «Ровента» и их рекламный слоган «Всасываю все»? Вероятно, Лещук стал амбассадором этого бренда.

P.S. Лицемерам в футболе не место», – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Лещук Игорь Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Garrincha58
1685289236
вот пристал к Лещу он там вообще ни в одном голе не виноват одни рикошеты просто Лещуку не стоило много языком болтать это тот случай когда лучше помолчать и Радимову тоже
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фанат джигурды
1685291523
Этот эксперт-истеричка матч смотрел?
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Artemka444
1685292401
Лешук дырень полная
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ilichkadr
1685298544
«Всасываю все»? Влад слукавил. Изначально было "Сосу всё", но потом поднялся не шуточный визг и рекламу убрали.
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Каратель помойников
1685338087
вот давеча буланов пол литру боярки всосал и нытьё танюхи слушал....а так всасывает регулярно
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