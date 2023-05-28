«Всасываю все»: Радимов – об игре вратаря Лещука против «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

Радимов припомнил Лещуку его критику в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

«Пост специально для Лещука: «Локо» – это не «Динамо». Да, у вас новый тренер и у него есть идеи, которые за неделю должны были изменить команду, но если вратарь из пяти ударов пускает четыре, то все вопросы к нему, и никакие тренерские идеи не помогут.

Помните рекламу пылесосов «Ровента» и их рекламный слоган «Всасываю все»? Вероятно, Лещук стал амбассадором этого бренда.

P.S. Лицемерам в футболе не место», – написал Радимов.