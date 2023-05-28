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    • «Всасываю все»: Радимов – об игре вратаря Лещука против «Локомотива»

    «Всасываю все»: Радимов – об игре вратаря Лещука против «Локомотива»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил игру вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:4).

    • Радимов припомнил Лещуку его критику в адрес бывшего главного тренера Славиши Йокановича.

    «Пост специально для Лещука: «Локо» – это не «Динамо». Да, у вас новый тренер и у него есть идеи, которые за неделю должны были изменить команду, но если вратарь из пяти ударов пускает четыре, то все вопросы к нему, и никакие тренерские идеи не помогут.

    Помните рекламу пылесосов «Ровента» и их рекламный слоган «Всасываю все»? Вероятно, Лещук стал амбассадором этого бренда.

    P.S. Лицемерам в футболе не место», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1879

      Artemka444 22 минуты назад

      Лешук дырень полная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2943

      фанат джигурды 36 минут назад

      Этот эксперт-истеричка матч смотрел?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17584

      Garrincha58 1 час назад

      вот пристал к Лещу он там вообще ни в одном голе не виноват одни рикошеты просто Лещуку не стоило много языком болтать это тот случай когда лучше помолчать и Радимову тоже

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      Рейтинг: +14891

      Алексей З 1 час назад

      Жёстко , но по делу.

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