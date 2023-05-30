«В РПЛ так никто не умеет»: Орлов – об ассисте Дзюбы в дерби «Динамо» – «Локомотив»

Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно – себя не запускает.

А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык: игру головой, скидки – его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.

Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скидку на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел», – сказал Орлов.