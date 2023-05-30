«В РПЛ так никто не умеет»: Орлов – об ассисте Дзюбы в дерби «Динамо» – «Локомотив»

А вот не говорит Гена Флюгер почему футбол в россии сильно просел, знает что питерская помойка покупает медальки и корманные судьи помойки в этом виноваты, а все так вокруг да около, одним словом флюгер, теперь начал опять хвалить Рукаку, да он ( Рукаку) начал отходить от питерской помойки, после бом...жатника весь провонял
Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры Артема Дзюбы в составе «Локомотива».
«Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно – себя не запускает.
А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык: игру головой, скидки – его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.
Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скидку на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел», – сказал Орлов.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Клуб продлил контракт с форвардом по схеме «1+1».