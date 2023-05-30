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    • «В РПЛ так никто не умеет»: Орлов – об ассисте Дзюбы в дерби «Динамо» – «Локомотив»

    «В РПЛ так никто не умеет»: Орлов – об ассисте Дзюбы в дерби «Динамо» – «Локомотив»

    Журналист Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

    «Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно – себя не запускает.

    А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык: игру головой, скидки – его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет.

    Белоус сказал, что Дзюба уже еле шевелится? Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скидку на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел», – сказал Орлов.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
    • Клуб продлил контракт с форвардом по схеме «1+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1960

      Suvorov51 2 часа назад

      А вот не говорит Гена Флюгер почему футбол в россии сильно просел, знает что питерская помойка покупает медальки и корманные судьи помойки в этом виноваты, а все так вокруг да около, одним словом флюгер, теперь начал опять хвалить Рукаку, да он ( Рукаку) начал отходить от питерской помойки, после бом...жатника весь провонял

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