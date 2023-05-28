Уткин ответил, почему не выходит на поле за свою медийную команду

Куратор медийного клуба «Эгриси» Василий Уткин ответил, что ему мешает самому выходить на поле.

«Дело в том, что у меня нет игровой футболки. Это большая проблема – сшить мне футболку, соответствующую форме «Эгриси». И я не ношу шорты.

Если что, я в матче в случае опасного штрафного лег бы за стенкой, чтобы она могла подпрыгнуть», – сказал Уткин.