Команда Уткина может сыграть в Кубке России

Журналист Василий Уткин заявил, что его медийная команда «Эгриси» может сыграть в Кубке России.
«Да, я ездил в РФС и вел диалог по участию «Эгриси» в Кубке России. Не знаю, какая вероятность участия, но, честно говоря, после трех поражений в МФЛ мы немного переоцениваем свои возможности.
Но это все не имеет никакого отношения к той квоте, которая будет выделена Winline Медиалиге», – сказал Уткин.
- Уткин курирует «Эгриси» более 5 лет.
- В 2016 году журналист покинул «Матч ТВ».
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»