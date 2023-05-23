Команда Уткина может сыграть в Кубке России

Журналист Василий Уткин заявил, что его медийная команда «Эгриси» может сыграть в Кубке России.

«Да, я ездил в РФС и вел диалог по участию «Эгриси» в Кубке России. Не знаю, какая вероятность участия, но, честно говоря, после трех поражений в МФЛ мы немного переоцениваем свои возможности.

Но это все не имеет никакого отношения к той квоте, которая будет выделена Winline Медиалиге», – сказал Уткин.