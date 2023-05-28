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«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
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Текст
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
12:58
«Спартак» – «Пари НН»: стартовые составы на 29-й тур РПЛ
2
12:51
⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Пари НН», «Динамо» – «Локомотив»
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12:45
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12:14
Уткин ответил, почему не выходит на поле за свою медийную команду
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Дисквалифицированный Соболев приехал на матч с «Пари НН»
12:37
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12:00
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: 29 тур РПЛ
11:57
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11:21
Григорий Иванов выступил против смены формата РПЛ
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09:46
Иванов оценил сезон «Урала»
09:41
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Принадлежащий «Спартаку» футболист стал лучшим молодым игроком Первой лиги
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09:00
Рамирес: «Думаю, покину «Краснодар» летом»
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08:53
«Монако» Головина перед последним туром Лиги 1 выпал из зоны еврокубков
1
08:45
В РФС рассказали о создании отечественного мяча из «продуктов вторичной переработки»
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00:35
«Венеция» Черышева и Ваноли вылетела из плей-офф за место в Серии А
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27 мая
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21:37
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20:56
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Каким «Рубин» вернулся в РПЛ: без Слуцкого, но с Рахимовым (вытащил команду на первое место), лучший бомбардир – бывший игрок «Локо»
13
19:45
Кутепов покинет «Торпедо» летом – им интересуются в Израиле
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«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
1
Источник:
«Бомбардир»
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