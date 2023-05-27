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    • «Торпедо» будет добиваться пожизненного отстранения арбитров матча с «Оренбургом»

    «Торпедо» будет добиваться пожизненного отстранения арбитров матча с «Оренбургом»

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин недоволен судейством матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

    «Видимо, когда «Торпедо» начинает какой-то футбол показывать, судьи просыпаются. И то, что сегодня творил Бобровский, это просто за гранью. И оба пенальти его…

    Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR (его уже неоднократно отстраняли), больше не судили. Не знаю, что там за суперкомпьютер, который Бобровского всегда ставит на «Торпедо».

    Будем обращаться в ЭСК? А что к ним обращаться? Они одинаковые моменты по-разному трактуют.

    Что нужно сделать, чтобы судей отстранили? Я даже не знаю.

    По игре что говорить? Команда билась, играла, делала все, что могла. Просто кто-то решил королем себя почувствовать.

    Что будем делать? Писать, встречаться с Павлом Каманцевым. В целом у нас такой уровень судей», – сказал Савин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19942

      Cleaner 20 минут назад

      Торпедо само нужно отстранить от футбола...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68149

      portero 51 минуту назад

      Когда коту делать нечего, он яйца лижет!!!
      Синюши торпедоносцы ищут крайних в своих поражениях, вы уже всё просрали, вы виноваты в этом....

      1
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      Рейтинг: +13930

      R_a_i_n 55 минут назад

      Вот в чем согласен, это втом, что одинаковые моменты всегда по разному тратует наш эск.

      1
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      Рейтинг: +68149

      portero > R_a_i_n 49 минут назад

      Судейки такие же мудакеры, одной команде каждое касание свистят у штрафной, а у другой только в центре поля нарушения видят....

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      Рейтинг: +13930

      R_a_i_n > R_a_i_n 48 минут назад

      Апсалютна сагласин)))

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      Рейтинг: +19942

      Cleaner > portero 19 минут назад

      Спартаку судьи всегда подсуживают, а они все равно похрюкивают недовольно!...)))

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