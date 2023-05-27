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  • «Торпедо» будет добиваться пожизненного отстранения арбитров матча с «Оренбургом»

«Торпедо» будет добиваться пожизненного отстранения арбитров матча с «Оренбургом»

27 мая 2023, 20:27
7

Президент «Торпедо» Ярослав Савин недоволен судейством матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

«Видимо, когда «Торпедо» начинает какой-то футбол показывать, судьи просыпаются. И то, что сегодня творил Бобровский, это просто за гранью. И оба пенальти его…

Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR (его уже неоднократно отстраняли), больше не судили. Не знаю, что там за суперкомпьютер, который Бобровского всегда ставит на «Торпедо».

Будем обращаться в ЭСК? А что к ним обращаться? Они одинаковые моменты по-разному трактуют.

Что нужно сделать, чтобы судей отстранили? Я даже не знаю.

По игре что говорить? Команда билась, играла, делала все, что могла. Просто кто-то решил королем себя почувствовать.

Что будем делать? Писать, встречаться с Павлом Каманцевым. В целом у нас такой уровень судей», – сказал Савин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Торпедо Бобровский Ян
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1685210807
Вот в чем согласен, это втом, что одинаковые моменты всегда по разному тратует наш эск.
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portero
1685211032
Когда коту делать нечего, он яйца лижет!!! Синюши торпедоносцы ищут крайних в своих поражениях, вы уже всё просрали, вы виноваты в этом....
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witalik
1685271195
Вспомни, поганое московское тАрпеда, как одно очко у тонущего НН отжали, негодяи московские, тонули, так ещё давай кого-то ищще захватим...Нищеброды позорные, вперёд в ФНЛ, там тАрпеде место...
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