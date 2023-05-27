«Торпедо» будет добиваться пожизненного отстранения арбитров матча с «Оренбургом»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин недоволен судейством матча 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

В поле работал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

На VAR был Игорь Панин из Дмитрова.

«Торпедо» досрочно вылетел из РПЛ.

«Видимо, когда «Торпедо» начинает какой-то футбол показывать, судьи просыпаются. И то, что сегодня творил Бобровский, это просто за гранью. И оба пенальти его…

Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR (его уже неоднократно отстраняли), больше не судили. Не знаю, что там за суперкомпьютер, который Бобровского всегда ставит на «Торпедо».

Будем обращаться в ЭСК? А что к ним обращаться? Они одинаковые моменты по-разному трактуют.

Что нужно сделать, чтобы судей отстранили? Я даже не знаю.

По игре что говорить? Команда билась, играла, делала все, что могла. Просто кто-то решил королем себя почувствовать.

Что будем делать? Писать, встречаться с Павлом Каманцевым. В целом у нас такой уровень судей», – сказал Савин.