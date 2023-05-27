Полузащитник «Урала» сделал ассистентский хет-трик в матче с «Химками» – столько же голевых передач у него было в предыдущих 125 играх РПЛ

«Урал» победил «Химки» со счетом 3:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.
Во всех трех голах ассистентом выступил полузащитник Андрей Егорычев.
Три факта об этом достижении от статистического портала Opta:
- Егорычев – первый игрок «Урала», отдавший 3 голевые передачи в матче РПЛ, с момента возвращения команды в высший дивизион в сезоне-2013/14.
- До сегодняшнего дня в этом сезоне РПЛ ассистентский хет-трик делал только Артем Дзюба против «Оренбурга» в апреле.
- У Егорычева в матче с «Химками» столько же результативных пасов, сколько было в предыдущих 125 играх чемпионата России.
Источник: Opta