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    • Полузащитник «Урала» сделал ассистентский хет-трик в матче с «Химками» – столько же голевых передач у него было в предыдущих 125 играх РПЛ

    Полузащитник «Урала» сделал ассистентский хет-трик в матче с «Химками» – столько же голевых передач у него было в предыдущих 125 играх РПЛ

    «Урал» победил «Химки» со счетом 3:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата России.

    Во всех трех голах ассистентом выступил полузащитник Андрей Егорычев.

    Три факта об этом достижении от статистического портала Opta:

    • Егорычев – первый игрок «Урала», отдавший 3 голевые передачи в матче РПЛ, с момента возвращения команды в высший дивизион в сезоне-2013/14.
    • До сегодняшнего дня в этом сезоне РПЛ ассистентский хет-трик делал только Артем Дзюба против «Оренбурга» в апреле.
    • У Егорычева в матче с «Химками» столько же результативных пасов, сколько было в предыдущих 125 играх чемпионата России.

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    Источник: Opta

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