В «Зените» объяснили наращивание сотрудничества с Китаем

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба с иностранными партнерами.

– Как развивается работа «Зенита» по взаимодействию с зарубежными клубами?

– Летом мы ждем в Санкт-Петербурге турнир, участниками которого, надеюсь, станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат». Мы не хотим подписывать меморандум ради количества – каждое соглашение наполнено работой, которая включает и детско-юношеский футбол, и основные команды.

В случае с «Фенербахче» это еще и баскетбол. Я не могу сказать, каким будет конечное число, но, думаю, еще пара-тройка партнеров у нас появится.

– В каких странах?

– Мы хотели бы иметь партнеров, например, в Аргентине. Это страна – чемпион мира. Почему бы нам не наладить сотрудничество с одним из ведущих аргентинских клубов? Интересен нам и Китай.

– Почему Китай?

– Это одна из самых населенных стран планеты. Есть пример роста популярности баскетбола в Китае за счет двух суперзвезд, игравших в НБА. Они помогли вызвать серьезный интерес к баскетболу в стране.

Сейчас в Китае прошел первый этап развития интереса к футболу. Мы надеемся, что на этом они не остановятся. В Китае есть хорошие футболисты и клубы.