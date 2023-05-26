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    • Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ

    Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ

    Андрей Канчельскис прокомментировал резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

    Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

    «Говорить можно всe что угодно. В последние сезоны «Зенит» даже из группы не выходил. О какой конкуренции можно говорить?

    Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов. За третье место в группе могли бы бороться.

    Мы всегда говорим: «Вот если бы играли в Лиге чемпионов, если бы играли на чемпионате мира и заняли бы такое-то место»... Но мы же не играли чемпионат мира. Как и в ЛЧ тоже не играем.

    О чeм говорить-то? Непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов», – отреагировал Канчельскис.

    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
    • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4203

      Ziklop 30 минут назад

      Андрей прав , брешет много этот управленец. несменяемые лгуны на службе у царя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +863

      Номэд 40 минут назад

      В пору спонсорства гаСпрома в уефа, вшивым в групповой этап середняков гейропы подсовывали, и немытые умудрялись занимать четвертое место.

      0
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      Рейтинг: +3089

      шахта Заполярная 53 минуты назад

      Гыгыгы. Канчельскис круто опустил немытых.

      3
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      Рейтинг: +863

      Номэд > шахта Заполярная 43 минуты назад

      Сейчас немвтые набегут, и обвинят его в алкоголизме. А когда он что-нибудь о Спартаке пробздит, так немытые радостно гыгыкают.

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