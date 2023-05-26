Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ

Андрей Канчельскис прокомментировал резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

«Говорить можно всe что угодно. В последние сезоны «Зенит» даже из группы не выходил. О какой конкуренции можно говорить?

Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов. За третье место в группе могли бы бороться.

Мы всегда говорим: «Вот если бы играли в Лиге чемпионов, если бы играли на чемпионате мира и заняли бы такое-то место»... Но мы же не играли чемпионат мира. Как и в ЛЧ тоже не играем.

О чeм говорить-то? Непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов», – отреагировал Канчельскис.