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  • Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ

Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ

26 мая 2023, 18:18
10

Андрей Канчельскис прокомментировал резонансное заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев сказал: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

«Говорить можно всe что угодно. В последние сезоны «Зенит» даже из группы не выходил. О какой конкуренции можно говорить?

Не думаю, что «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов. За третье место в группе могли бы бороться.

Мы всегда говорим: «Вот если бы играли в Лиге чемпионов, если бы играли на чемпионате мира и заняли бы такое-то место»... Но мы же не играли чемпионат мира. Как и в ЛЧ тоже не играем.

О чeм говорить-то? Непонятно, кому «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов», – отреагировал Канчельскис.

  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
  • «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов трижды в истории – в сезонах 2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Канчельскис Андрей Медведев Александр
Комментарии (10)
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шахта Заполярная
1685114950
Гыгыгы. Канчельскис круто опустил немытых.
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Ziklop
1685116337
Андрей прав , брешет много этот управленец. несменяемые лгуны на службе у царя.
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PAREVG.
1685118719
Они и без всякой конкуренции из самой легкой группы не выйдут...
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jek718875
1685128055
Позор немытым
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Krics
1685133056
"Дядя Саша- ты дурак",ихмо.
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ScarlettOgusania
1685139282
Бом.жи не могут составить конкуренцию в ЛЧ, потому что у них в этом турнире гет админресурса и купленного судейского корпуса, и возглавляет УЕФА не Дюкоф; стабильное место бом.жей - 4 в группе, но об этом можно не мечтать, поскольку придётся пробиваться в группу с самых низов... "конкуренты" фиговы)
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eugen-han
1685164742
Если честно и объективно, то такое мнение вполне резонно, потому что в последних играх в ЛЧ зенит действительно был на голову выше своих соперников, но только выше забраться в плэй-офф не дали судьи и те, кто за ними стоял и стоит в УЕФА. Последняя игра в Испании очевидно показала предвзятость в отношении питерских,- это факт... наверное уже было решение отцепить наши клубы от европейских кубков, кстати тогда и Спартак выступал неплохо в ЛЕ, в отличии от чемпионата, где по моему были десятыми или около того.
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alex1951
1686148185
ЛЧ ? Канчела ничяво не перепутал? Речь идет о Ленинградском Чемпе)))--ЛЧ.... Ну,дык ,там да ,шансы есть)))
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