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    • Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиги чемпионов»

    Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиги чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах клуба из Петербурга в Лиге чемпионов.

    «К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.

    Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», – сказал Медведев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +857

      Номэд 3 минуты назад

      Там бы вам вдули по полной. Отлучение от еврокубков избавило вшивых от вечных позоров в них.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2517

      ALEX ML 4 минуты назад

      Мозгов кот наплакал, зато амбиций слон наложил. Очки розовые сними

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      Снег 6 минут назад

      Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»... Это полезно для газпрома и Питера и ОЧЕНЬ вредно для всей футбольной РОССИИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3887

      anatolich72 9 минут назад

      Хорошая шутка. Наконец-то в Питере над собой шутить начали.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18465

      NewLife 10 минут назад

      халва,халва,халва))))

      2
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      Рейтинг: +490

      Снег 13 минут назад

      Мы это уже видели: из группы в ЛЧ в течение 3х сезонов выйти не могли, конкуренты, мля...

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