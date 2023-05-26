Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах клуба из Петербурга в Лиге чемпионов.
«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.
Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», – сказал Медведев.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Чемпионат»