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  • Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»

Медведев: «Зенит» составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов»

26 мая 2023, 11:42
19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о перспективах клуба из Петербурга в Лиге чемпионов.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает.

Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры – я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», – сказал Медведев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (19)
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Снег
1685091201
Мы это уже видели: из группы в ЛЧ в течение 3х сезонов выйти не могли, конкуренты, мля...
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NewLife
1685091392
халва,халва,халва))))
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anatolich72
1685091415
Хорошая шутка. Наконец-то в Питере над собой шутить начали.
Ответить
Снег
1685091588
Медведев: «Зенит» – очевидный флагман российского футбола. Это полезно для нашего футбола»... Это полезно для газпрома и Питера и ОЧЕНЬ вредно для всей футбольной РОССИИ!
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Solist345345
1685092455
В сослагательном наклонении можно всё что угодно говорить. Факел тоже порвал бы Реал и Барсу.
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ziborock
1685093622
Медведев клоун! Создавать конкуренцию в ЛЧ с командой в которой лучший игрок бывший лавочник Барселоны он может только играя на приставке! Видели мы уже как он отправлял фрегат в плавание! Пробоины уже залатали?!))) А по факту "«Зенит» не выигрывает на выезде в еврокубках 18 матчей подряд с 2017 года"!!!
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nik55
1685095862
хватит нюхать газ
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jek718875
1685097382
Видели мы, как вы в недавнем прошлом с этим составом составляли конкуренцию, даже в группе обсерались
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lipatov32
1685099055
В борьбе за 4-е место в группе!))))
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НикКин
1685109233
Там случайно финал не Ман Сити с Зенитом случаем будет )))))))))
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