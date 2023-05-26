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  • Новая девушка Сафонова прокомментировала заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

Новая девушка Сафонова прокомментировала заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

26 мая 2023, 11:55
6

Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала заявление бывшей супруги футболиста о том, что игрок хочет забрать у нее дочь.

«Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано.

Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели – это только деньги.

Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ», – написала Кондратюк в соцсетях.

  • Сафонову 24 года.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (6)
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Taps
1685092418
Зачем здесь эта хер@ня с грязным бельём ? Это футбол или помои ?
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АЛЕКС 58
1685108387
Кондратюк,Карпина,Песьякова,Соболева....ещё про какие дырки мы должны знать? Это спортивный сайт,или ДОМ-3? Нахрена нам это грязное бельё? Мужьям этих дамочек нравятся их публичные выступления?
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НикКин
1685110135
Это пиар стрингер футбольный
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Ziklop
1685117969
Хозяйка сафонова стучит яйцами!
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maygli
1685216272
О как! Зарплата Сафонова меньше, чем у Дзюбы.
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