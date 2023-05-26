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    • Новая девушка Сафонова прокомментировала заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

    Новая девушка Сафонова прокомментировала заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

    Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала заявление бывшей супруги футболиста о том, что игрок хочет забрать у нее дочь.

    «Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано.

    Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели – это только деньги.

    Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ», – написала Кондратюк в соцсетях.

    • Сафонову 24 года.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1420

      Taps 3 часа назад

      Зачем здесь эта хер@ня с грязным бельём ?
      Это футбол или помои ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +352

      гууд > Taps 3 часа назад

      Это редактор, информация от бабок с лавок, что знает то и пишет тут)

      0
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