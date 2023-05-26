Новая девушка Сафонова прокомментировала заявление бывшей жены игрока о суде за ребенка

Марина Кондратюк, новая девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировала заявление бывшей супруги футболиста о том, что игрок хочет забрать у нее дочь.

«Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За 2 месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано.

Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и, тем более, на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели – это только деньги.

Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ», – написала Кондратюк в соцсетях.

Сафонову 24 года.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Воспитанник «Краснодара» продлил контракт с клубом до 2026 года с зарплатой 100 тысяч евро в месяц.

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