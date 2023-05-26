Сутормин заявил, что хочет играть в Европе: «После «Зенита» нужно достойное предложение»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил о желании перейти в европейский клуб.

«Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Но многое зависит от предложения. Нужно, чтобы все стороны были заинтересованы. Дай бог, чтобы появился вариант.

Чтобы ехать туда, нужно быть готовым ментально. Взять того же Саню Головина – ему достаточно времени потребовалось на адаптацию. Зависит и от человека. Кому-то легче адаптироваться, кому-то – наоборот.

После «Зенита» нужно достойное предложение. Ты играл в Лиге чемпионов, на стадион приходило по 70 тысяч человек. Естественно, хочешь быть частью этого каждый год. Приходится делать выбор.

Что такое хорошее предложение? Думаю, это заинтересованность в тебе. Чтобы перейти в европейский клуб, должно сложиться много факторов. Посмотреть, в какой футбол играет команда, какой тренер, какие требования, есть ли возможность прогресса в ближайшие годы.

Нет такого, чтобы уехать куда-то, [просто] чтобы уехать», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».