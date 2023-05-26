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    • Сутормин заявил, что хочет играть в Европе: «После «Зенита» нужно достойное предложение»

    Сутормин заявил, что хочет играть в Европе: «После «Зенита» нужно достойное предложение»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил о желании перейти в европейский клуб.

    «Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Но многое зависит от предложения. Нужно, чтобы все стороны были заинтересованы. Дай бог, чтобы появился вариант.

    Чтобы ехать туда, нужно быть готовым ментально. Взять того же Саню Головина – ему достаточно времени потребовалось на адаптацию. Зависит и от человека. Кому-то легче адаптироваться, кому-то – наоборот.

    После «Зенита» нужно достойное предложение. Ты играл в Лиге чемпионов, на стадион приходило по 70 тысяч человек. Естественно, хочешь быть частью этого каждый год. Приходится делать выбор.

    Что такое хорошее предложение? Думаю, это заинтересованность в тебе. Чтобы перейти в европейский клуб, должно сложиться много факторов. Посмотреть, в какой футбол играет команда, какой тренер, какие требования, есть ли возможность прогресса в ближайшие годы.

    Нет такого, чтобы уехать куда-то, [просто] чтобы уехать», – сказал Сутормин в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 18 матчах.
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 26 минут назад

      При всём уважении к Алексею, но с Зенитовской лавки сложно найти приличный европейский клуб. А в свете последних нюансов на окраине тем более. Гыгыгы

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