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    В «Локомотиве» объяснили, зачем продлили контракт с Дзюбой

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта.

    Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.

    «Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», – сказал Нагорных.

    • «Локо» продлил Дзюбу до лета 2024 года с опцией пролонгации еще на сезон.
    • 34-летний нападающий присоединился к команде в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: ТАСС

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