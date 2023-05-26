В «Локомотиве» объяснили, зачем продлили контракт с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мы договаривались с Артемом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артема провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта.

Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.

«Локомотив укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», – сказал Нагорных.