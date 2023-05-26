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    Газзаев составил символическую сборную РПЛ сезона-2022/23

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РПЛ этого сезона.

    – Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?

    – Лучший тренер – Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.

    – Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?

    – У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке – Малком, Чалов, Промес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2477

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Усатый белены объелся? Дырищи Денисов и Джикия в символической сборной? Их место в сборной лузеров! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +14834

      Алексей З 1 час назад

      Наш Денисов ??????????????
      Это пздц !!! Его место в сборной худших игроков РПЛ.
      Только дефицитом хороших защитником , можно объяснить Джикию в этой сборной.

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      Ответить
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      Рейтинг: +13890

      R_a_i_n 1 час назад

      Денисов? Какой ещё Денисов?

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