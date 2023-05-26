Газзаев составил символическую сборную РПЛ сезона-2022/23

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РПЛ этого сезона.

– Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?

– Лучший тренер – Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.

– Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?

– У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке – Малком, Чалов, Промес.