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    • Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

    Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта со столичным клубом до 2024 года.

    «Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие!

    Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» – написал Дзюбе в телеграме.

    • Сообщалось, что Дзюба будет зарабатывать 120 миллионов рублей в год по новому контракту с «Локо».
    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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