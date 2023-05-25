Дзюба прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал продление контракта со столичным клубом до 2024 года.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие!

Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» – написал Дзюбе в телеграме.