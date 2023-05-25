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    • «Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником сборной России

    «Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником сборной России

    Защитник «Сочи» Артем Макарчук может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

    «Макарчуком предметно интересуются московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые по итогам сезона расстанутся с Классеном и Рыбусом, а ЦСКА с Щенниковым и, возможно, если будет предложение из-за рубежа, Зайнутдиновым.

    Клуб Ротенберга при этом еще не нашел замену Макарчуку. Поэтому на текущий момент они не готовы его отпускать. Однако велика вероятность, что игрок все же покинет «Сочи» этим летом.

    «За Артемом следят «Спартак», «Зенит» – да почти все клубы РПЛ. Он один из немногих левоногих игроков на этой позиции и привлекает интерес ведущих команд России. Но конкретики по нему пока нет», – сказала агент футболиста Марьяна Кашчелан.

    По моим данным, наиболее вероятен переход Макарчука в ЦСКА. Но для этого, в первую очередь, сам «Сочи» должен захотеть продать футболиста. Вместе с тем, Артем присутствует и в селекционных списках «Спартака». А вот «Локо» его не рассматривает, – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Макарчук – воспитанник «Балтики».
    • Он забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 33 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Сочи» истекает в 2024 году.
    • Макарчук регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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