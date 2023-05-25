Только один бразилец остался в расположении «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильцы Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды.

В составе «Зенита» на последние две игры сезона остался только один бразилец – вингер Густаво Мантуан.

– Два игрока, которые уехали после последнего матча – Клаудиньо и Дуглас, им предоставили время для отдыха. Все остальные готовятся к матчам.

– Из всех бразильских футболистов «Зенита» в расположении команды остался только Густаво Мантуан. На какой стадии находятся переговоры? Может быть, есть какая-то новая информация о том, останется ли он на следующий сезон?

– Вся информация есть у руководства клуба, свою позицию мы уже обозначили. Сейчас все дело заключается в скорости принятия решений и в том, насколько быстро получится договориться по трансферту Густаво.