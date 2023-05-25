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    Только один бразилец остался в расположении «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильцы Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды.

    В составе «Зенита» на последние две игры сезона остался только один бразилец – вингер Густаво Мантуан.

    – Два игрока, которые уехали после последнего матча – Клаудиньо и Дуглас, им предоставили время для отдыха. Все остальные готовятся к матчам.

    – Из всех бразильских футболистов «Зенита» в расположении команды остался только Густаво Мантуан. На какой стадии находятся переговоры? Может быть, есть какая-то новая информация о том, останется ли он на следующий сезон?

    – Вся информация есть у руководства клуба, свою позицию мы уже обозначили. Сейчас все дело заключается в скорости принятия решений и в том, насколько быстро получится договориться по трансферту Густаво.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • Клуб из Петербурга в пятый раз подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22511

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это вы опрометчиво их отпустили, а ну как большинство не вернется ?)))

      0
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      Рейтинг: +4386

      Эном айс > Persona_non_Grata 36 минут назад

      Что ж ты.. (как я тебе пять лет назад уже говорил), к каждой бочке затычка..?
      Соня, Соня...((
      Любвеобильная подруга.

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      Рейтинг: +22511

      Persona_non_Grata > Эном айс 15 минут назад

      Настроение хорошее !))) Заливаю настойки к дню рождения - видимо надышался !)))

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      Рейтинг: +4386

      Эном айс > Persona_non_Grata 11 минут назад

      Ладно, тогда заткнусь.)

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      Рейтинг: +22511

      Persona_non_Grata > Эном айс 2 минуты назад

      Нееет - мне сегодня общение нужно ))) Впрочем, когда такой дурной и задорный настрой, лучше найти собеседника "попроще" )))

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      Рейтинг: +22511

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ждем такой же заголовок в начале чемпионата 2023/2024 !)))

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