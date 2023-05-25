Агент рассказал, какой будет зарплата Дзюбы в «Локомотиве»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба будет получать 120 миллионов рублей в год по новому контракту с «Локомотивом».

«Уверен, в продолжении сотрудничества заинтересованы обе стороны. Дзюба пришел всего на полгода, а уже забил и отдал передач больше, чем любой игрок в команде. О тонкостях и подробностях мы можем только гадать.

Что касается информации о зарплате в 120 миллионов рублей за год, то эта сумма не кажется мне какой-то запредельной. Думаю, она в целом отражает действительность.

В любом случае игроку всегда платят столько, насколько его уважают в клубе. Если же говорить о сроках контракта, то игрок в таком возрасте, безусловно, будет заинтересован в долгосрочном соглашении.

Схема «1+1» должна устраивать прежде всего клуб, который таким образом перестраховывается. Неизвестно, будет ли игрок так же хорош и мотивирован через год, – сказал Сафонов.