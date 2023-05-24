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    • На «Матч ТВ» ответили, когда нейросети будут комментировать футбол

    На «Матч ТВ» ответили, когда нейросети будут комментировать футбол

    Бывший комментатор «НТВ-Плюс», а ныне глава комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин считает, что через несколько лет профессия исчезнет.

    «Комментатор сейчас – далеко не главная и не отъемлемая часть футбольной трансляции. И мне сложно сказать, в какую сторону футбольный комментарий будет эволюционировать. Есть запрос на интершум, есть запрос на стрим – когда смотришь картинку, а комментарий идет из другого места. Это означает, что комментатор уже отделим от трансляции.

    А с учетом того, как развиваются нейросети, то нужно еще пять-семь лет, чтобы нейросеть комментировала футбол. Чисто технически – это точно перспектива пять-семь лет», – считает Акулинин.

    • Менеджер работает на «Матч ТВ» с момента основания в 2015 году.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18451

      paracetamol 2 минуты назад

      Дык они же выражений от нынешних придурков наберутся, так что ничего не изменится. А откуда им взять другие?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 13 минут назад

      А дорого брать будут?

      0
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      Рейтинг: +3615

      Axe111 1 час назад

      Скорее бы....а то так приятно слушать наших геничей и т.д.)

      0
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