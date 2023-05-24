На «Матч ТВ» ответили, когда нейросети будут комментировать футбол

Бывший комментатор «НТВ-Плюс», а ныне глава комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин считает, что через несколько лет профессия исчезнет.

«Комментатор сейчас – далеко не главная и не отъемлемая часть футбольной трансляции. И мне сложно сказать, в какую сторону футбольный комментарий будет эволюционировать. Есть запрос на интершум, есть запрос на стрим – когда смотришь картинку, а комментарий идет из другого места. Это означает, что комментатор уже отделим от трансляции.

А с учетом того, как развиваются нейросети, то нужно еще пять-семь лет, чтобы нейросеть комментировала футбол. Чисто технически – это точно перспектива пять-семь лет», – считает Акулинин.