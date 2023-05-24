Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось»

Зарема молодец. Она одним словом ставит на место всю бы для ти ну. А те в бессильной злобе начинают ее обзывать, при этом считая себя крутыми менами, вот мы какие герои безнаказанно обозвали женщину
Что то червякченко, радимова, орлова, мостового, володьку и других не обзывают, ну это же свои - это другое
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова довольна, что клуб нашел видео некорректного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).
На их основе спартаковцы утверждают, что бразилец первым показывал неприличный жест Александру Соболеву.
«Видео сняли все вопросы, но только представители ЦСКА уверяют, что у их игрока что-то зачесалось. А почему всегда эти движения рядом с Соболевым, к чему эта жестикуляция и разговоры за спиной? Он за таблетками от своей хвори, что ли, к Соболеву обращался?
Тренерский штаб Владимира Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чeм не бывало несeт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка – выводить из себя эмоционального нападающего «Спартака», которая сработала.
Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания», – сказала Салихова.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.