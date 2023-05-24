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    • Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось»

    Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова довольна, что клуб нашел видео некорректного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

    На их основе спартаковцы утверждают, что бразилец первым показывал неприличный жест Александру Соболеву.

    «Видео сняли все вопросы, но только представители ЦСКА уверяют, что у их игрока что-то зачесалось. А почему всегда эти движения рядом с Соболевым, к чему эта жестикуляция и разговоры за спиной? Он за таблетками от своей хвори, что ли, к Соболеву обращался?

    Тренерский штаб Владимира Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чeм не бывало несeт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка – выводить из себя эмоционального нападающего «Спартака», которая сработала.

    Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания», – сказала Салихова.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3032

      шахта Заполярная 29 минут назад

      Зарема молодец. Она одним словом ставит на место всю бы для ти ну. А те в бессильной злобе начинают ее обзывать, при этом считая себя крутыми менами, вот мы какие герои безнаказанно обозвали женщину
      Что то червякченко, радимова, орлова, мостового, володьку и других не обзывают, ну это же свои - это другое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4231

      ziborock 33 минуты назад

      По Роше джунгли Амазонки плачут!

      2
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      Рейтинг: +3032

      шахта Заполярная > ziborock 27 минут назад

      во там начешется, ни кто не помешает

      0
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      Рейтинг: +3621

      acor94 37 минут назад

      Вы как в детском саду. Он первый показал, нет он первый. Оба показали - обоих наказать.

      0
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      Рейтинг: +19864

      Cleaner 47 минут назад

      У Заремы язык всегда чешется, вот и несет всегда полную дичь...(

      0
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      Рейтинг: +2403

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Эскортница любит такие темы, особенно когда причиндалами трясут перед её носом как этот БОЛТливый быдло-дельфин. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5099

      neveldomha 2 часа назад

      Желания срамтаковской идиотки оправдать соболева - это верх свинячества.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      До конца чемпионата теперь будем яйца чесать?

      1
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      Рейтинг: +425

      cska1948 2 часа назад

      Читаю комментарии Заремы и удивляюсь, как нормальный мужик может ужиться с ТАКОЙ?
      Зарема! Где это самое видео?! Есть фотографии из космоса, на которых Соболев стоит спиной к Роши и ВСЁ!
      Зарема! Посмотри вчерашнюю программу "Правила игры".Вот там есть видео, на котором Соболев показывал этот жест ещё на 57-ой минуте, в центральном круге.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      RedMaksim97 > cska1948 2 часа назад

      Она ловит хайп

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1058

      rac531 > cska1948 2 часа назад

      Смотри видео:
      У КУЗЬМИЧА: Роша трижды показывал я...ца спартаковцам!! А когда провокация удалась побежал жаловаться боковому!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +425

      cska1948 > rac531 2 часа назад

      Не надо путать! У вашего Кузьмича нет видео, там только фотографии. Если хочешь увидеть видео, то посмотри вчерашний выпуск "Правила игры".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19864

      Cleaner > cska1948 44 минуты назад

      Нормальный не может. Но муж на одной волне с Заремой. Потому и набрали они в Спартак таких, как Промес с Соболевым ...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Михалыч1963 2 часа назад

      Девченка молодец , все правильно и по делу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1058

      rac531 2 часа назад

      ФЕДОТОВ ЭСТЕТ И МОРАЛИСТ, ОДНАКО)

      ФЕДОТОВ АБАСКАЛЮ
      Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, б***? Что ты там машешь своими руками, б***? Езжай домой, (упоминание о матери Абаскаля), клоун».

      ФЕДОТОВ ПРУЦЕВУ
      «****, вставай ты, б***!»

      НИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ МАТА)








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      Рейтинг: +3621

      acor94 > rac531 2 часа назад

      Да у него по морде видно, что он быдло.

      3
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