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  • Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось»

Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось»

24 мая 2023, 09:19
20

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова довольна, что клуб нашел видео некорректного поведения защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

На их основе спартаковцы утверждают, что бразилец первым показывал неприличный жест Александру Соболеву.

«Видео сняли все вопросы, но только представители ЦСКА уверяют, что у их игрока что-то зачесалось. А почему всегда эти движения рядом с Соболевым, к чему эта жестикуляция и разговоры за спиной? Он за таблетками от своей хвори, что ли, к Соболеву обращался?

Тренерский штаб Владимира Федотова славится провокационными действиями исподтишка и в подтрибунке, а потом как ни в чeм не бывало несeт оправдательную чепуху на пресс-конференции. Скорее всего, это тренерская установка – выводить из себя эмоционального нападающего «Спартака», которая сработала.

Красная Роши абсолютно по делу. Будет время вылечить свои заболевания», – сказала Салихова.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан Салихова Зарема
Комментарии (20)
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JTherry
1684910299
классно Зарема троллит ноющих-плачущих "федотовских", с мондавошками на конце... месяца хватит на излечение "болезни"..? стало хотя бы понятно, что Роша - быдло с "инфекцией" и недоумок по жизни...) а видос намекнул, что "голубая луна" стала освещать унитаз-арену на Планерной... и федотке-провокатору с карандашом и блокнотиком досталось пи*дюлей...))
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acor94
1684911574
А где видео то?) там только скриншоты. Нужно смотреть в динамике.
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Иван Петров 1986
1684911618
Все правильно про коней сказала. Молодец ! ! !
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Михалыч1963
1684912916
Девченка молодец , все правильно и по делу.
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cska1948
1684912919
Читаю комментарии Заремы и удивляюсь, как нормальный мужик может ужиться с ТАКОЙ? Зарема! Где это самое видео?! Есть фотографии из космоса, на которых Соболев стоит спиной к Роши и ВСЁ! Зарема! Посмотри вчерашнюю программу "Правила игры".Вот там есть видео, на котором Соболев показывал этот жест ещё на 57-ой минуте, в центральном круге.
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Дядя Серёжа
1684913958
До конца чемпионата теперь будем яйца чесать?
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neveldomha
1684914671
Желания срамтаковской идиотки оправдать соболева - это верх свинячества.
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ziborock
1684919985
По Роше джунгли Амазонки плачут!
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шахта Заполярная
1684920248
Зарема молодец. Она одним словом ставит на место всю бы для ти ну. А те в бессильной злобе начинают ее обзывать, при этом считая себя крутыми менами, вот мы какие герои безнаказанно обозвали женщину Что то червякченко, радимова, орлова, мостового, володьку и других не обзывают, ну это же свои - это другое
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Беспонтий
1684923796
знаток заболеваний бедная подруга но скоро кончатся запасы друга и в общей очереди злобой изнывая лечится будешь от всего и от чего не зная..
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