В Италии сообщили, почему Спаллетти решил уйти из «Наполи»

Стала известна причина грядущего ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».
64-летний специалист сообщил о своем решении владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад, а футболистам – в минувшее воскресенье перед матчем с «Интером» (3:1).
Спаллетти решил уйти, когда узнал, что «Наполи» готов летом продать несколько ключевых игроков.
Ожидается, что тренер возьмет паузу в карьере на один сезон.
- Сообщалось, что «Наполи» возглавит Джан Пьеро Гасперини.
- Команда в этом сезоне выиграла Серию А впервые за 33 года.
Источник: Get Italian Football News