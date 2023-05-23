В Италии сообщили, почему Спаллетти решил уйти из «Наполи»

Стала известна причина грядущего ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

64-летний специалист сообщил о своем решении владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад, а футболистам – в минувшее воскресенье перед матчем с «Интером» (3:1).

Спаллетти решил уйти, когда узнал, что «Наполи» готов летом продать несколько ключевых игроков.

Ожидается, что тренер возьмет паузу в карьере на один сезон.