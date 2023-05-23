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    В Италии сообщили, почему Спаллетти решил уйти из «Наполи»

    Стала известна причина грядущего ухода Лучано Спаллетти с поста главного тренера «Наполи».

    64-летний специалист сообщил о своем решении владельцу клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад, а футболистам – в минувшее воскресенье перед матчем с «Интером» (3:1).

    Спаллетти решил уйти, когда узнал, что «Наполи» готов летом продать несколько ключевых игроков.

    Ожидается, что тренер возьмет паузу в карьере на один сезон.

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    Источник: Get Italian Football News

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12523

      DeStar 42 минуты назад

      да, стопудова уйдет ким
      и думаю осимхен, хотя может и хвича - за кого больше дадут и все такое
      но думаю осимхена продадут а хвичу оставят.

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