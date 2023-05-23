Заявление «Реала» о расизме в адрес Винисиуса: клуб прошелся по боссам испанского футбола

«Реал» выпустил заявление о расизме в адрес нападающего Винисиуса.

Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.

Позднее он получил красную карточку за стычку с соперником.

«Реал Мадрид» хотел бы выразить благодарность за бесчисленные проявления любви, солидарности, привязанности, которые поступали со всего мира в адрес Винисиуса Жуниора.

Ненависть и расизм в нашем обществе должны быть искоренены, о чем после вчерашних событий и говорят представители всех слоев общества, а также национальных и международных организаций.

Мы благодарны президенту ФИФА Джанни Инфантино, заявившему, что матчи, во время которых происходят подобные преступления, должны останавливаться, и президенту Бразилии Луле да Силве, призвавшему к серьезным действиям для решения проблемы, жертвой которой стал, как он сказал, «молодой человек, преуспевший в жизни и превращающийся в одного из лучших футболистов мира».

И нас удивили комментарии главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Луиса Рубиалеса, который не позволил предпринять решительные действия в соответствии с протоколами, чтобы остановить развитие ситуации. Имидж нашего футбола серьезно пострадал, ему нанесен ущерб на глазах всего мира.

Бездействие руководителя привело к беспомощности и беззащитности нашего игрока. Арбитры вместо принятия решительных мер предпочли в большинстве случаев их избегать, дистанцироваться. Вчера судьи и их видеоассистенты уклонились от исполнения своих обязанностей и приняли несправедливые решения на основе неполных записей, что привело к предвзятости и удалению Винисиуса.

К сожалению, это не единичный случай, такое происходит во многих играх. Жертва никогда не должна нести ответственности за преступление.

В связи с этим мы выражаем глубокую озабоченность бездействием RFEF, несмотря на явные и неоднократные предупреждения, которые звучали со стороны нашего клуба.

Ввиду серьезности ситуации и того образа испанского футбола, который открылся всему миру, «Реал Мадрид» надеется на немедленные и решительные действия всех, кто несет ответственность и имеет компетенции для борьбы со злом в лице расизма, ксенофобии и ненависти», – говорится в заявлении «Реала».