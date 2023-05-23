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    • Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

    Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

    Стало известно возможное условие ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    «Клуб показывает своe желание продолжить работу с Абаскалем не только обновлeнным контрактом до 2025 года, но и трансферной кампанией под тренера.

    Сам испанец на данный момент тоже готов продолжить свой путь в «Спартаке», но в клубе понимают, что политическая обстановка в стране в любой момент может повлиять на решение Абаскаля остаться в Москве», – сообщает Metaratings.

    • Испанец в «Спартаке» с лета.
    • Он пришел из «Базеля».
    • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2363

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Такого уровня физруки на каждом углу имеются. Возьмут очередного лузера, а этого по многолетней традиции выпрут ссаными тряпками. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +766

      alex1004 1 час назад

      Интересно, а как поменялась политическая обстановка в России с момента прихода Абаскаля в Спартак? Я понимаю, если бы он пришел до начала СВО. Мог бы сказать, а я против такого... Но он же пришел, когда уже все было.

      1
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      Рейтинг: +29694

      JTherry 1 час назад

      версию о возможности ухода Абаскаля из Спартака подкинул для размышления в своем тг-кАнале "бегемот" Гурцкая, а газовые СМИ эту мыслишку подхватили и раздули...)

      2
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      Рейтинг: +7819

      mihail200606 1 час назад

      Вспомнили про обстановку...когда в начале сезоне дела получше обстояли, про политику никто не говорил...

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      Рейтинг: +18860

      ilichkadr 2 часа назад

      Дыма без огня не бывает. Если Спартак закончит сезон без медалей, то Абаскалю могут дать пинка под зад. В качестве оправдания будет фигурировать пресловутая "политическая" обстановка в стране.

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      Рейтинг: +5802

      Дядя Серёжа > ilichkadr 1 час назад

      Натянуто за уши, товарищ

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