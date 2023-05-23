Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

Такого уровня физруки на каждом углу имеются. Возьмут очередного лузера, а этого по многолетней традиции выпрут ссаными тряпками. Гыгыгы
Стало известно возможное условие ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака».
«Клуб показывает своe желание продолжить работу с Абаскалем не только обновлeнным контрактом до 2025 года, но и трансферной кампанией под тренера.
Сам испанец на данный момент тоже готов продолжить свой путь в «Спартаке», но в клубе понимают, что политическая обстановка в стране в любой момент может повлиять на решение Абаскаля остаться в Москве», – сообщает Metaratings.
- Испанец в «Спартаке» с лета.
- Он пришел из «Базеля».
- Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.