Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

23 мая 2023, 07:53
12

Стало известно возможное условие ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Клуб показывает своe желание продолжить работу с Абаскалем не только обновлeнным контрактом до 2025 года, но и трансферной кампанией под тренера.

Сам испанец на данный момент тоже готов продолжить свой путь в «Спартаке», но в клубе понимают, что политическая обстановка в стране в любой момент может повлиять на решение Абаскаля остаться в Москве», – сообщает Metaratings.

  • Испанец в «Спартаке» с лета.
  • Он пришел из «Базеля».
  • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1684820091
Дыма без огня не бывает. Если Спартак закончит сезон без медалей, то Абаскалю могут дать пинка под зад. В качестве оправдания будет фигурировать пресловутая "политическая" обстановка в стране.
Ответить
mihail200606
1684822831
Вспомнили про обстановку...когда в начале сезоне дела получше обстояли, про политику никто не говорил...
Ответить
JTherry
1684822966
версию о возможности ухода Абаскаля из Спартака подкинул для размышления в своем тг-кАнале "бегемот" Гурцкая, а газовые СМИ эту мыслишку подхватили и раздули...)
Ответить
alex1004
1684823564
Интересно, а как поменялась политическая обстановка в России с момента прихода Абаскаля в Спартак? Я понимаю, если бы он пришел до начала СВО. Мог бы сказать, а я против такого... Но он же пришел, когда уже все было.
Ответить
zigbert
1684849248
Это как гадание на кофейной гуще. Что будет то и будет. Только пока предпосылок к этому нет.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
10
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+