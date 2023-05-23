Абаскаль может в любой момент покинуть «Спартак» из-за политической обстановки в России

Стало известно возможное условие ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Клуб показывает своe желание продолжить работу с Абаскалем не только обновлeнным контрактом до 2025 года, но и трансферной кампанией под тренера.

Сам испанец на данный момент тоже готов продолжить свой путь в «Спартаке», но в клубе понимают, что политическая обстановка в стране в любой момент может повлиять на решение Абаскаля остаться в Москве», – сообщает Metaratings.