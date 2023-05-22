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    • Мостовой: «Без грубой ошибки бокового матч «Спартак» – ЦСКА закончился бы 1:1»

    Мостовой: «Без грубой ошибки бокового матч «Спартак» – ЦСКА закончился бы 1:1»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Спартак» не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.

    Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.

    В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.

    – В целом это дерби одно из самых огненных за последнее время?

    – Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов. Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счeтом 1:1.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +33805

      oyabun 18 минут назад

      Хорошо, что Мостовой всё еще не тренер. Его призвание языком молотить без устали и без смысла.

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      Рейтинг: +3382

      Опорник84 27 минут назад

      Не быть тебе Саша тренером Спартака.

      1
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      Рейтинг: +749

      dim29 34 минуты назад

      Мне хоть кто-нить ответит.спартак заслуженно выиграл.да или нет

      0
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      Рейтинг: +749

      dim29 37 минут назад

      о как.а как же гол Игнатова.видимо царь избирательно смотрит.Тут помню.там не видел.

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      Рейтинг: +380

      cska1948 > dim29 21 минуту назад

      Мостовой про гол Игнатова не говорит потому, что невозможно доказать был гол или не был.

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      Рейтинг: +749

      dim29 > cska1948 16 минут назад

      Вы избирательны мил человек.как Мост.правило как дышло

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      Рейтинг: +33805

      oyabun > cska1948 15 минут назад

      Техники для определения офсайдной линии у нас всё еще нету, а по правилам такие спорные моменты должны трактоваться в пользу атаки, так что по любому раскладу гол Игнатова должны были засчитать.

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      Рейтинг: +749

      dim29 > dim29 10 минут назад

      а помните правило.когда в пользу ат команды надо трактовать эпизод

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      Рейтинг: +380

      cska1948 > oyabun 9 минут назад

      И засчитали БЫ, но боковой зажёг флаг. А согласно регламента, если у ВАРа нет явного доказательства, что боковой ошибся, то гол НЕ засчитывается. Точно так же отменили гол Облякова в ворота Торпедо.

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      Рейтинг: +427

      Боцман52 57 минут назад

      "На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры". Во как. Оказывается игрок Спартака прыгает в ногу защитнику, а не защитник ударяет (пусть и вскользь) игрока Спартака. Он какой момент смотрел на повторе? А вообще согласен с Баженовым, что защитникам в свой штрафной не надо так махать ногами.

      1
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      Рейтинг: +1879

      Suvorov51 1 час назад

      Везде одна питерская помойка, во как их все это волнует, всю вонь из помойки выпускают, а сами ну есть чмошники. были всю жизнь ими остались, вемеро одного прут а он еще хочет

      1
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      Рейтинг: +2349

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Позор сви ньям! Расформировать нытиков с бегунками в судейскую. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +918

      7:1 2 часа назад

      позор спартаку и модераторам! которые, к слову, аж целый месяц просидели, особо никого не баня. только дали юзерам возможность нормально комментировать, без бана за каждый чих - и тут на тебе. вернулись к истокам. ТРИ, цуко, бана, которые суммировались. вам заняться больше нечем?

      где ещё есть такие идиоты, которые выписывают бан на 2 недели? ладно день, ладно два. на соккере 7 дней можно словить только за прямое оскорбление админов, окей. но тут-то за что 2 недели?

      нквд-шники херовы. скоро с такими репрессиями снова получите то, что уже было полгода назад, когда новости вообще не комментировали, спартак-цска - было бы 20 комментов, и всё. задолбали крутить гайки.

      https://ibb.co/T4PgP3c

      2
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      Рейтинг: +918

      7:1 > 7:1 2 часа назад

      пАзор! ещё давайте и тут меня выпилите за правду. и назовите это провокацией, как вы любите писать в причинах бана.

      хотя не. зная ваши повадки, в причинах будет написано что-то типа "оскорбление в адрес сотрудников сайта". пц, бесите.

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      Рейтинг: +918

      7:1 > 7:1 1 час назад

      какой идиот в ваших рядах решил, что банить нужно на 2 недели? не на 6-12-24 часа —а реально на 2 недели? где вы вообще такие баны встречали?

      почему вы не можете втихаря списать правила с того же соккера? они адекватны. день-два-три бана, за оскорбление сотрудников, наверное, неделя. уже не помню. а тут просто так 2 недели, как и раньше, за любой чих. как вы зае.... со своими НЕАДЕКВАТНЫМИ банами.

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      Рейтинг: +8352

      Беспонтий > 7:1 1 час назад

      ну то ты так совсем узе
      развисилил Алёшу Зе..))

      -тем познавательней наука
      что у кого то бисер мелкий
      но хрящик-то свиной однако
      вот же с.ка..))

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      Рейтинг: +34421

      VVM1964 > VVM1964 1 час назад

      Жаль, что таких как ты не банят пожизненно !!! ((( ах да - туда же еще и палковводца вашего !

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      Рейтинг: +783

      Янвapь 69 > VVM1964 1 час назад

      Бань хряков - спасай Россию
      https://ibb.co/vvGDqp7
      Это тебя за уши тащат Шадыханов с Левниковым

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