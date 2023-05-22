Мостовой: «Без грубой ошибки бокового матч «Спартак» – ЦСКА закончился бы 1:1»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Матч в поле судил Сергей Карасев.

«Спартак» победил со счетом 2:1.

– «Спартак» не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.

Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.

В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.

– В целом это дерби одно из самых огненных за последнее время?

– Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов. Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счeтом 1:1.