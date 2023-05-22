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  • Мостовой: «Без грубой ошибки бокового матч «Спартак» – ЦСКА закончился бы 1:1»

Мостовой: «Без грубой ошибки бокового матч «Спартак» – ЦСКА закончился бы 1:1»

22 мая 2023, 18:36
26

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак» не может – судья поможет. Обе команды шли к ничьей, но вмешался судья с его помощниками.

Смотрю на фото Соболева, который показывает Роше неприличный жест. Удаление Роши в этом эпизоде – это ошибка. Боковой арбитр тоже должен был это увидеть.

В эпизоде с первым пенальти судья хорошо разобрался, я с ним согласен. Второй пенальти – более спорный момент. На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры какие-то стоят.

– В целом это дерби одно из самых огненных за последнее время?

– Честно говоря, не припомню. Футбола же очень много, столько же информации. Не могу припомнить, были, наверное, и более огненные игры с большим количеством голов. Не будь грубой ошибки бокового, игра закончилась бы со счeтом 1:1.

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Источник: «Евро-Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мостовой Александр
Комментарии (26)
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Боцман52
1684774430
"На повторе видно, что игрок «Спартака» прыгает в ногу так, будто перед ним барьеры". Во как. Оказывается игрок Спартака прыгает в ногу защитнику, а не защитник ударяет (пусть и вскользь) игрока Спартака. Он какой момент смотрел на повторе? А вообще согласен с Баженовым, что защитникам в свой штрафной не надо так махать ногами.
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dim29
1684775621
о как.а как же гол Игнатова.видимо царь избирательно смотрит.Тут помню.там не видел.
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dim29
1684775803
Мне хоть кто-нить ответит.спартак заслуженно выиграл.да или нет
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Опорник84
1684776221
Не быть тебе Саша тренером Спартака.
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oyabun
1684776755
Хорошо, что Мостовой всё еще не тренер. Его призвание языком молотить без устали и без смысла.
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Marshall1956
1684778990
Спартак без судей никто.Об этом говорит статистика.
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шахта Заполярная
1684783529
Мостовой - без грубой ошибки бокового, поднявшего флажок и не засчитанного чистого гола Игнатова, Спартак бы вел бы 1-0 Ну это ты как раз не видел.
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A-61
1684830614
Все верно говорит "Царь"
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