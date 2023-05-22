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  • Официальное заявление «Реала»: клуб пожаловался в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений Винисиуса

Официальное заявление «Реала»: клуб пожаловался в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений Винисиуса

22 мая 2023, 17:51
3

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений фанатов «Валенсии» в адрес полузащитника Винисиуса.

«Реал» решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера в отношении нашего игрока Винисиуса

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

«Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении «Реала».

  • Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
  • Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
  • Позднее он получил красную карточку за стычку с соперником.

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Источник: сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1684768005
Правильно слушай что орут тебе с трибуны, чем партнеров по команде и тренера
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Fialet
1684771150
Блинн, Реал начинает падать в моих глазах.
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aubergine
1684781243
Если его называют обезьяной за его гадкое поведение - то это разве расизм? Других темнокожих игроков разве оскорбляют также в Испании? Может Винисиусу стоит попытаться разобраться в своём поведении сперва, а не плакать, что его расисты обижают?
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