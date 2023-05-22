Официальное заявление «Реала»: клуб пожаловался в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений Винисиуса

«Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений фанатов «Валенсии» в адрес полузащитника Винисиуса.

«Реал» решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера в отношении нашего игрока Винисиуса

Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

«Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении «Реала».