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    • Официальное заявление «Реала»: клуб пожаловался в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений Винисиуса

    Официальное заявление «Реала»: клуб пожаловался в генпрокуратуру Испании из-за оскорблений Винисиуса

    «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений фанатов «Валенсии» в адрес полузащитника Винисиуса.

    «Реал» решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера в отношении нашего игрока Винисиуса

    Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

    «Реал» считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, по этой причине мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминацией, с целью расследования фактов и установления ответственных.

    Статья 124 Конституции Испании устанавливает в качестве функций Прокуратуры содействие отправлению правосудия в защиту законности, прав граждан и общественных интересов.

    По этой причине и учитывая серьезность произошедших событий, мадридский «Реал» обратился в государственную Генеральную прокуратуру в качестве частного обвинителя», – говорится в заявлении «Реала».

    • Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч останавливался на 8 минут из-за перепалки бразильца с людьми на трибунах.
    • Позднее он получил красную карточку за стычку с соперником.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14511

      Skull_Boy 16 минут назад

      Правильно слушай что орут тебе с трибуны, чем партнеров по команде и тренера

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