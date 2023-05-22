Литвинов: «Судейство в дерби было топ!»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу судей в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Спартак» вышел вперед после пенальти.

В матче было 2 удаления.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.

Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Александра Соболева, но я его не видел», – сказал Литвинов.