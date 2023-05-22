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Литвинов: «Судейство в дерби было топ!»

22 мая 2023, 11:26
5

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу судей в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.

Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Александра Соболева, но я его не видел», – сказал Литвинов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Литвинов Руслан Карасев Сергей
Комментарии (5)
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yuthgfutyiyu
1684748180
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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BRO_football
1684748834
Ну где нытьё, что судьи против Спартака ополчились? Где ты, Зарема?
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paracetamol
1684749286
Само собой, рылы раз 5 в штрафной падали, симулировали, но пенальти после очередной симуляции все-таки добились. Слава рылам за умение красиво падать!
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SLADE2019
1684764878
Второе быдло и чмо после Соболева этот Литвинов. Так радоваться даже справедливому пенальти - удел убогих. Называть судейство Карасева топом - диагноз. Был бы рад не видеть и не слышать о нем, как о спртаковце.
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