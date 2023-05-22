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    Литвинов: «Судейство в дерби было топ!»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил работу судей в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    «Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.

    Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Александра Соболева, но я его не видел», – сказал Литвинов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14769

      Алексей З 51 минуту назад

      Наверно и я сглазил . В первом тайме идеальное судейство , хоть и гол Игнатова чистый.
      С Соболевым , на мой взгляд погорячился. Дал бы ЖК и все дела. Удалив обоих , опять же не дал никому преимущества. Пенальти ? Ну весь год такие ставят , какие вопросы ?

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > Алексей З 33 минуты назад

      Тупой убыток, после встречи Зарембы с судьями:
      8 игр - 8 пенальти, 8 придуманных судьями в пользу хряков очков,
      в т.ч. поставлен пеналь, влияющий на распределение призовых мест, и 100% он не последний. Крылья с НН своё тоже обязательно получат. ПОЗОР хрячью
      Вопросы ?

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька 59 минут назад

      Гы-гы-гы ))) Хряков судейки искусственно затащили на третье место, а в перспективе на второе. Представляю какой судейский беспредел будет твориться на хряк-арене в игре против КС

      0
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      Рейтинг: +13802

      R_a_i_n > кaстрюлька 46 минут назад

      Педикулезному не известно, что Спартак с Крыльями в Самаре играют! Педикулезному это не нужно! Педикулезному нужно высер оставить на ветке Спартака! Такой он вот!

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      Рейтинг: +1387

      кaстрюлька > R_a_i_n 40 минут назад

      Алкота свиная, да не покер ли где ? Судейки-то купленные

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      Рейтинг: +2975

      шахта Заполярная > кaстрюлька 37 минут назад

      У тебя белья не стиранного горы лежат, посуда не мыта, жрать не приготовлено, грязь кругом, а ты тут в компе про Спартак фейки строчишь на каждой ветке. Займись ка лучше своими прямыми делами, обязанностями. Да помойся же наконец.

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