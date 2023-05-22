Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА пожаловался в ФИФА на «Удинезе»

22 мая 2023, 10:54
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил обращение клуба в палату по разрешению споров ФИФА.

Москвичи подали иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

«Деньги за трансфер Бийола тоже пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.

Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны.

Думаю, что в ближайшее время можно ожидать решения», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА продал Бийола в 2022 году за 4 миллиона евро + бонусы.
  • В составе московской команды хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Еще по теме:
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 10
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА 3
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Удинезе Бийол Яка
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1684747758
Вообще то за такое Удинезе светят технари в которых Бийол играл, если ФИФА утвердит факт просрочки и не исполнение обязанностей клуба по трансферу
Ответить
odessakmv
1684793718
Маша З. из "министерства по написанию жалоб и рисованию розовых черточек" текст писала?!?!
Ответить
Главные новости
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
9
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
4
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Все новости
Все новости
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
6
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
1
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
Вчера, 19:07
7
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Вчера, 18:49
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
Вчера, 18:38
8
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
Вчера, 18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
Вчера, 18:12
6
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
Вчера, 17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
Вчера, 17:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+