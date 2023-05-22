ЦСКА пожаловался в ФИФА на «Удинезе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил обращение клуба в палату по разрешению споров ФИФА.
Москвичи подали иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.
«Деньги за трансфер Бийола тоже пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.
Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны.
Думаю, что в ближайшее время можно ожидать решения», – сказал Бабаев.
- ЦСКА продал Бийола в 2022 году за 4 миллиона евро + бонусы.
- В составе московской команды хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»