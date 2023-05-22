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    ЦСКА пожаловался в ФИФА на «Удинезе»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил обращение клуба в палату по разрешению споров ФИФА.

    Москвичи подали иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

    «Деньги за трансфер Бийола тоже пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.

    Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны.

    Думаю, что в ближайшее время можно ожидать решения», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА продал Бийола в 2022 году за 4 миллиона евро + бонусы.
    • В составе московской команды хавбек провел 96 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14508

      Skull_Boy 5 минут назад

      Вообще то за такое Удинезе светят технари в которых Бийол играл, если ФИФА утвердит факт просрочки и не исполнение обязанностей клуба по трансферу

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