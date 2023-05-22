ЦСКА пожаловался в ФИФА на «Удинезе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил обращение клуба в палату по разрешению споров ФИФА.

Москвичи подали иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

«Деньги за трансфер Бийола тоже пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.

Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны.

Думаю, что в ближайшее время можно ожидать решения», – сказал Бабаев.